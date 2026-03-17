João Fonseca disputará torneio de saibro em Munique; confira calendário do atleta
No próximo mês, o mundo do tênis entrará na chamada "temporada do saibro"
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Nesta terça-feira (17), João Fonseca foi confirmado no ATP 500 de Munique, na Alemanha, pela primeira vez em sua carreira. O torneio reúne grandes nomes do tênis mundial, incluindo Alexander Zverev - quarto do ranking - e tem início no dia 13 de abril. Esta será a segunda competição de saibro do brasileiro no ano, no momento da temporada em que a modalidade foca em eventos na quadra batida.
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O ATP de Munique conta com o prêmio de €2,5 milhões (aproximadamente R$15 mil) para o campeão, além de somar 500 pontos no ranking. Fonseca, número 39 do mundo, será o quarto cabeça de chave. À frente dele, estão Alexander Zverev (4º), Taylor Fritz (7º ) e Ben Shelton (9º).
Antes de aterrissar em Munique, Fonseca iniciará sua "temporada do saibro" no Masters 1000 de Monte Carlo, no principado de Mônaco. O torneio começa no dia 5 de abril.
Ainda na quadra dura, o carioca de 19 anos direciona suas atenções para o Open de Miami, também de nível Masters 1000. Fonseca estreia contra o húngaro Fábián Marozsán (46º). Se vencer, terá pela frente Carlos Alcaraz, o tenista melhor colocado na atualidade.
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Confira o calendário previsto de João Fonseca
- Miami Open - início em 18 de março
- Masters 1000 de Monte Carlo - início em 4 de abril
- ATP 500 de Munique - início em 13 de abril
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