Bia Haddad cai na estreia em Miami e amplia sequência negativa

Mais uma vez, não deu para Bia Haddad. Na estreia no WTA 1000 de Miami, na noite desta terça-feira (17), a brasileira enfrentou Zeynep Sonmez (83ª) e saiu derrotada por 2 sets a 0. As parciais da partida foram 6/3 e 6/2, com direito a sete quebras de saque protagonizadas pela turca.

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Número 69 do mundo, Bia está sem treinador e chega a uma sequência de oito derrotas seguidas em estreias. Foram elas: WTA 500 de Adelaide, Australian Open, WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 1000 de Doha, WTA 500 de Mérida, WTA 1000 de Indian Wells, WTA 125 de Austin e, agora, Miami.

A brasileira venceu apenas um jogo em 2026, no qualifying de Doha, no Catar. Na ocasião, ela superou a Mubaraka Al Naimi, que entrou no torneio a convite da organização e não tinha espaço no ranking mundial. Ao todo, Bia acumula dez derrotas nos últimos onze confrontos.

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João Fonseca enfrentará algoz na estreia em Miami e pode ter Alcaraz no caminho

Nestas segunda-feira (16), João Fonseca conheceu seu primeiro adversário do Miami Open, competição de nível Masters 1000 da qual o brasileiro participa pela segunda vez. Após o bom desempenho em Indian Wells, quando caiu nas oitavas de final para Jannik Sinner, Top-2 do mundo, Fonseca terá o húngaro Fábián Marozsán pela frente. Quem avançar, enfrenta Carlos Alcaraz, o número 1 da modalidade.

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O carioca de 19 anos estreia no torneio de quadra dura nesta quarta-feira (18). Fonseca enfrentou Fábián Marozsán - 46º do mundo - em apenas uma oportunidade, e saiu derrotado por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6). Foi na estreia do Aberto de Roma em 2025, disputado no saibro.

Se vencer, o atual número 39 do ranking mundial terá ninguém mais ninguém menos que Alcaraz pela frente. O espanhol é o número 1 do mundo e tem apenas uma derrota no ano. Caso o confronto aconteça, será o primeiro duelo oficial entre os dois.