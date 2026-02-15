O sorteio, na noite deste domingo, definiu que o cearense Thiago Monteiro (de 31 anos, ex-número 61 do mundo e atual 209º) será o adversário de João Fonseca (de 19, 33º), terça-feira, na estreia do Rio Open. Para o experiente brasileiro, enfrentar um compatriota não é novidade no torneio no Jockey Club, enquanto o adversário viverá uma situação inédita nesse quesito.

Recordista de vitórias (na chave principal) do Rio Open entre os tenistas do país, o cearense soma 10 triunfos em 19 jogos. E dois deles foram contra compatriotas: nas oitavas de final de 2017, em disputa com Thomaz Bellucci, por 7/6, 3/6 e 6/3, e diante de Felipe Meligeni, em 2024, por 7/5 e 6/3.

Se o tenista cearense venceu duas partidas apenas neste final de semana para furar o classificatório, João Fonseca foi derrotado nos dois jogos que fez no ano: nas estreias do Australian Open, em janeiro, e do ATP 250 de Buenos Aires, semana passada, onde defendia o título.

Antes de ter definido o adversário, Monteiro celebrou o fato de ter furado o qualifying e esperava não ter que enfrentar outro brasileiro:



- Acabei de saber que o Marcondes (Igor) furou o quali, incrível, muito feliz com ele e equipe e resiliência que ele passou nos últimos anos. Temos possibilidade de dois brasileiros se enfrentarem, espero que a gente não caía contra brasileiros , mas agora é esperar, recuperar e voltar para dar o máximo - disse o tenista cearense.

Marcondes (350º, de 28 anos), por sinal, poderá enfrentar, nas oitavas de final, o vencedor do duelo entre João Fonseca e Monteiro. Para isso, terá de superar, nesta segunda-feira, em torno das 20h, o peruano Ignacio Bose (96º, de 21 anos), em outro duelo inédito.

Outros duelos de brasileiros

Já o pernambucano João Lucas Reis (207º) terá pela frente o alemão Yannick Hanfmann (90º), em torno das 21h desta segunda-feira. Na preliminar, não antes das 19h, o paulista Gustavo Heide (257º) mede forças com o tcheco Vit Kopriva (95º).

Enquanto isso, na terça-feira, sem horário definido ainda, o caçula e convidado do torneio, o goiano Guto Miguel, de 16 anos (1586º), será o adversário do lituano Vilius Galbas (127º).