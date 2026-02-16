Há um ano, João Fonseca fazia história com o título em Buenos Aires

Em 2025, João Fonseca foi uma das sensações do circuito mundial, ao vencer seus dois primeiros ATP's. E, nesta terça-feira, completa um ano que o tenista carioca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível. A façanha veio no saibro de Buenos Aires, com triunfo sobre o anfitrião Francisco Cerúndolo na final, por 6/4 e 7/6.

Então aos 18 anos, o brasileiro pulou da 99ª para a 68ª colocação no ranking mundial com a conquista na capital argentina. Naquela campanha, aliás, João Fonseca derrotou outros três tenistas da casa até o título: Tomas Etcheverry na estreia, Federico Coria, em seguida, e Mariano Navone nas quartas. Nesse último, o número 1 do Brasil precisou salvar dois match-points, em seu triunfo mais dramático em toda a temporada.

Na premiação, João Fonseca, emocionado, agradeceu o apoio das arquibancadas:



- Muitos vieram do Brasil só para me ver jogar, me senti muito bem É realmente inacreditável, maravilhoso. Toda essa torcida é incrível, de todas as .partes do Brasil. Quero agradecer a todos, inclusive minha família e amigos.

Na Basileia, o segundo ATP de João Fonseca

Já em outubro, na quadra rápida do ATP 500 da Basileia, o número 1 do Brasil protagonizou o maior título do país desde o Masters 1000 de Cincinnati de 2001, quando Gustavo Kuerten foi o campeão.