Veja como é o encordoamento no Rio Open e detalhes da raquete de João Fonseca

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Entre as centenas de pessoas que trabalham nos bastidores do Rio Open estão os encordoadores, profissão fundamental no dia a dia dos tenistas profissionais (e também amadores). Afinal, em um esporte de ajuste fino e de tantos detalhes quanto o tênis, a tensão e tipo de corda colocados nas raquetes fazem toda a diferença para quem entra na quadra.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

- Todos os atletas usam o serviço de encordoamento do torneio, independente da marca da raquete. Em dias mais cheios a gente chega a fazer 100 raquetes no dia. Normalmente é mais corrido um pouco antes de a chave principal começar. Depois vai diminuindo um pouco, à medida que os atletas vão perdendo e saindo do torneio - explica Priscila Mendes, responsável pela equipe de encordoadores do Rio Open e que, mês passado, trabalhou no Australian Open. No próximo mês, um dos compromissos será no Masters 1000 de Indian Wells.

continua após a publicidade

De acordo com a profissional, o encordoamento é uma peça vital na engrenagem da modalidade:

- É de extrema relevância, muita gente bota ênfase na raquete, mas a corda é a única parte do jogo que tem contato com a bola. A reação do que o encordoamento faz em relação à bola é de extrema importância para o atleta. Cada um tem sua tensão, configuração de cordas, suas preferências, tudo isso para deixar sensibilidade mais afiada possível para gerar o que eles precisam para o jogo.

E qual a relação entre o tipo de corda e o tipo de jogo dos tenistas?



- A velocidade e potência estão atrelados à elasticidade de corda, a tensão à resistência. Então, quanto maior a tensão, mais resistência. Quanto menor a tensão, mais profundidade você ganha.

continua após a publicidade

Além de Priscila, integram a equipe de encordoadores do ATP 500 brasileiro Jobson Soares, Marcos Dantas e Pedro Moura.

🍀 Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Chave principal do Rio Open começa nesta segunda-feira

Após a definição do qualifying, a chave principal do Rio Open começa na segunda-feira (16).