menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbscolunasimagem casa breadcrumbsTênis

Ancelotti assiste desfile de carnaval ao lado do tenista Matteo Berrettini

O treinador també marcou presença no desfile em São Paulo

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 16/02/2026
08:12
Fotojump/Rioopenoficial
imagem cameraFotojump/Rioopenoficial
  • Matéria
  • Mais Notícias

O tenista Matteo Berrettini aproveitou o Carnaval no Rio de Janeiro ao lado do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano vai participar de sua segunda edição do Rio Open e chegou a treinar com a joia brasileira João Fonseca antes de curtir a festa.

continua após a publicidade

Relacionadas

Matteo Berrettini e Ancelotti durante desfile de carnaval no Rio de Janeiro (Foto: Fotojump/Rioopenoficial)
Matteo Berrettini e Ancelotti durante desfile de carnaval no Rio de Janeiro (Foto: Fotojump/Rioopenoficial)

Ex-número 6 do mundo (seu melhor ranking) e atual 57º, Berrettini é neto de brasileira e diz que já se sente em casa na Cidade Maravilhosa.

-Estou muito feliz. Já faz quatro anos que não jogava no Rio. Estou muito contente porque todo mundo sabe que tenho família aqui e bons amigos. É uma cidade que eu amo e a atmosfera que experimentei quatro anos atrás foi muito linda, mesmo com a chuva. Estou muito animado para começar - comentou o tenista.

Matteo disputou o Rio Open em 2022, quando venceu o brasileiro Thiago Monteiro na estreia e caiu nas quartas de final para o espanhol Carlos Alcaraz. Nesta edição, ele encara o chileno Tomás Barrios Vera na estreia, marcada para esta terça-feira (17).

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir 
➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Veja lances do treino entre Matteo Berrettini e Fonseca

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias