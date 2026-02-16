Ancelotti assiste desfile de carnaval ao lado do tenista Matteo Berrettini

O tenista Matteo Berrettini aproveitou o Carnaval no Rio de Janeiro ao lado do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O italiano vai participar de sua segunda edição do Rio Open e chegou a treinar com a joia brasileira João Fonseca antes de curtir a festa.

Matteo Berrettini e Ancelotti durante desfile de carnaval no Rio de Janeiro (Foto: Fotojump/Rioopenoficial)

Ex-número 6 do mundo (seu melhor ranking) e atual 57º, Berrettini é neto de brasileira e diz que já se sente em casa na Cidade Maravilhosa.

-Estou muito feliz. Já faz quatro anos que não jogava no Rio. Estou muito contente porque todo mundo sabe que tenho família aqui e bons amigos. É uma cidade que eu amo e a atmosfera que experimentei quatro anos atrás foi muito linda, mesmo com a chuva. Estou muito animado para começar - comentou o tenista.

Matteo disputou o Rio Open em 2022, quando venceu o brasileiro Thiago Monteiro na estreia e caiu nas quartas de final para o espanhol Carlos Alcaraz. Nesta edição, ele encara o chileno Tomás Barrios Vera na estreia, marcada para esta terça-feira (17).

