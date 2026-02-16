Rio Open 'sofre' sem tenistas Top 10 por causa de calendário

A discussão sobre intensos calendários de competições afetam inúmeros esportes, assim como o tênis. Em uma média de 19 torneios por ano, os tenistas precisam selecionar quais oportunidades fazem mais sentido para sua carreira. Essa necessidade de decisão afeta campeonatos como o Rio Open, por exemplo.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Tomaz Costa, responsável pela parte esportiva do Rio Open, explicou os desafios enfrentados pelo torneio, principalmente na atração de tenistas de peso. Segundo ele, dois fatores decisivos acabam dificultando a vinda de grandes nomes para o evento.

— Acho que tem dois pontos aí. Um, é da natureza um pouco do negócio. A gente está lidando com atletas de alto rendimento e sabe que as lesões acontecem. É necessário entender o calendário que eles estão submetidos — analisou Tomaz, que completou:

— A questão do piso nesta época do ano acaba sendo um desafio. Quem acompanha mais o tênis sabe que o calendário nessa época do ano vem sendo jogado na quadra dura, na quadra rápida. Então acaba que isso vira um pouco um desafio pra gente na hora de atrair esses grandes nomes.

Único Top 10 desistiu por lesão

No início de fevereiro, pelas redes sociais, Lorenzo Musetti anunciou que não irá participar do Rio Open, por conta de uma lesão. Além disso, também ficará de fora do torneio antecedente, o ATP 250 de Buenos Aires. O tenista se machucou em partida contra Novak Djokovic, quando o vencia por 2 sets a 0, nas quartas de final do Australian Open.

Até então participante melhor ranqueado do Rio Open, o italiano seria o cabeça de chave número 1 do torneio. Com a desistência de Lorenzo, o argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, tomou seu lugar como principal cabeça de chave da maior competição de tênis da América Latina.

Possíveis mudanças dependem da ATP

Como o calendário mundial é definido pela ATP, qualquer ajuste que favoreça o torneio brasileiro passa necessariamente por decisões políticas e estratégicas da entidade. A organização do Rio Open defende há anos alterações que reduzam o choque com a temporada de quadras duras e tornem a gira sul-americana mais atrativa para atletas do topo do ranking. Segundo Tomaz, esse diálogo existe, mas envolve negociações longas e interesses que vão além de um único evento.

— Esse é um pedido antigo que a gente faz. É uma questão política nossa com a ATP de solicitar essas mudanças, eu acho que a gente vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, de mostrar pra eles o potencial que a gente tem como evento, o potencial que o Brasil tem como mercado de tênis. Além de exemplificar realmente como a gente poderia, talvez, estar atraindo maiores nomes e até crescendo mais o evento se resolvessem essas questões — analisou Tomaz.

Rio Open 2026 contará com João Fonseca e outros brasileiros

Com João Fonseca novamente como principal esperança, quatro brasileiros estão garantidos na chave principal do Rio Open, que começa na segunda-feira (16), no Jockey Club. O número 1 do Brasil e 33 do mundo terá a companhia do paulista Gustavo Heide (257º, de 23 anos), do pernambucano João Lucas Reis (207º, de 25) e do caçula goiano Guto Miguel (1586º, de 16 anos), que receberam convites para o único ATP 500 da América do Sul.

Com os quatro anfitriões já garantidos na chave principal, este é o segundo maior número de brasileiros na história do torneio. Nas 11 primeiras edições, o recorde foi registrado em 2024 e 2025, quando João Fonseca, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Thiago Wild e Heide disputaram a chave principal.

João Fonseca em treino na Yes Tennis (Foto: Gustavo Loio/Lance!)

