Campeã nas duplas, neste domingo, em Nottingham, na Inglaterra, Bia Haddad , número 21 do mundo, terá uma nova adversária no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha, evento sobre o piso de grama, com premiação de 1,064 milhão de dólares.



A paulistana enfrentaria a chinesa Xinyu Wang, que desistiu após sua final em Berlim, na Alemanha, diante da tcheca Marketa Vondrousova. Agora, Bia terá pela frente a americana Aslyn Krueger, 33ª, que entrou como lucky-loser.

As duas se enfrentaram recentemente em Estrasburgo, na França, com triunfo em dois sets da brasileira.

A estreia será na terça-feira, ainda sem horário definido. O torneio termina no sábado e é o último antes de Wimbledon, que começa no dia 30. Haddad Maia perdeu na estreia em Nottingham e nas oitavas em Queens nos dois últimos eventos na superfície, em ambos nos detalhes.



O torneio alemão começou a ser disputado há cinco anos. Abaixo, as primeiras campeãs de

2021 Alemanha Angelique Kerber

2022 França Caroline Garcia

2023 República Tcheca Katerina Siniakova

2024 Rússia Diana Shnaider

Laura Siegemund e Bia Haddad após o título em Nottingham



1º título de Bia Haddad e Laura Siegemund

O título conquistado domingo foi o primeiro da parceria de Bia com a alemã Laura Siegemund. Em janeiro de 2025, em Adelaide, na Austrália, as duas perderam o título para a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova.



A primeira final de Bia Haddad com Laura foi no início da parceria, em Indian Wells, em março de 2023 (vídeo abaixo). Naquela semana, o título ficou com as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova.





