Recordista Djokovic tenta encerrar jejum de Slams contra Alcaraz

Estar invicto nas 10 finais que disputou do Australian Open é uma enorme vantagem para Novak Djokovic neste domingo, quando vai enfrentar Carlos Alcaraz numa inédita decisão. Por outro lado, o sérvio, aos 38 anos, recordista de títulos de Grand Slam (24), tem uma rara chance de encerrar um jejum de conquistas desse nível.

O ex-número 1 do mundo e atual quarto não vence um dos quatro mais importantes torneios do circuito desde setembro de 2023, quando superou o russo Daniil Medvedev na final do US Open. Desde então, nos oito eventos desse nível, apenas Alcaraz (4) e o italiano Jannik Sinner (4) sagraram-se campeões.

Durante esse jejum de Slam, a pior campanha de Djokovic aconteceu no US Open de 2024, quando foi surpreendido pelo australiano Alexey Popyrin (28º), na terceira rodada.

E foi justamente o tenista espanhol, rival neste domingo, quem superou o sérvio na única final de Slam desde sua última conquista. Foi em Wimbledon, em 2024, quando Alcaraz repetiu o feito do ano anterior. Na semifinal do US Open da temporada passada, o atual número 1 do mundo também foi o algoz de Nole.

Sinner, por sua vez, derrotou Djokovic nas semifinais do Australian Open de 2024, além das de Roland Garros e Wimbledon, ambas em 2025. O 'troco' do ex-número 1 do mundo no atual bicampeão do Australian Open veio na sexta-feira, numa épica vitória na semifinal (vídeo abaixo), interrompendo uma sequência de cinco derrotas para o adversário.





Resta saber se, domingo, o rei do Melbourne Park vai recuperar a 'coroa', erguida pela última vez há três anos e ampliar o recorde de Slams, ou se Alcaraz, aos 22 anos, vai conquistar o único Slam que lhe falta.