João Fonseca tieta Bon Jovi, estrela do rock, no Masters 1000 de Miami
Brasileiro estreia nesta quinta-feira no torneio na Flórida
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Prestes a estrear no Masters 1000 de Miami, na quinta-feira, se o mau tempo deixar, João Fonseca tietou uma estrela do rock internacional no torneio na Flórida. O brasileiro foi um dos que posaram ao lado de Jon Bon Jovi.
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Assim como o número 1 do Brasil, o russo Andrey Rublev (16º do mundo e semifinalista em 2021) fez questão de registrar o encontro com a estrela da música internacional (vídeo abaixo).
Figurinha carimbada no torneio na Flórida, Bon Jovi, em 2025, posou com o hexacampeão Novak Djokovic. Finalista daquela edição, o sérvio (ex-número 1 do mundo) desistiu do torneio neste ano, devido a uma lesão.
João Fonseca estreia nesta quinta
Nesta quarta-feira, todas as 10 partidas foram adiadas em Miami, por conta da chuva. A princípio, João Fonseca (39º do mundo) estreia contra o húngaro Fabian Marozsan (46º). Em maio do ano passado, o carioca perdeu para o rival na estreia do Masters 1000 de Roma.
Quem vencer o duelo desafia, na sexta-feira, o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Australian Open e do ATP 500 de Doha, no Catar, e semifinalista do Masters 1000 de Indian Wells, no sábado.
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