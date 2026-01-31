Campeã Rybakina iguala feito de Sharapova, de 2008, no Australian Open; entenda
Campeã derrotou três top 6 nas fases finais do torneio
A frieza, agressividade, precisão e serenidade foram algumas das virtudes que levaram Elena Rybakina ao inédito título do Australian Open neste sábado. Sem perder sets até a final, a campanha da cazaque em Melbourne foi uma das melhores das últimas temporadas. Desde 2008, com a russa Maria Sharapova (ex-líder do ranking), que nenhuma campeã vencia três top 6 nas últimas três fases do torneio.
Nas quartas de final, a cazaque eliminou a vice-líder (e ex-número 1 do mundo), a polonesa Iga Swiatek, por 7/5 e 6/1. Na fase seguinte, quem ficou pelo caminho foi a americana Jessica Pegula (6ª), derrotada por 6/3 e 7/6. Por fim, neste sábado, Rybakina despachou ninguém menos do que a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, por 6/4, 4/6 e 6/4.
Rybakina venceu Sabalenka pela quarta final seguida
Foi a quarta vitória consecutiva da cazaque contra a tenista da Bielorrússia em uma final. Em outubro, Rybakina derrotara a adversária na decisão do WTA Finals. Antes, levara a melhor nas decisões de Indian Wells (2023) e de Brisbane (2024).
- Foi uma batalha, estou muito orgulhosa. É, realmente, o Happy Slam. Agradeço ao meu time por termos conquistado esse resultado - celebrou a nova campeã, que vai subir duas posições no ranking, igualando o melhor da carreira até aqui: 3º.
