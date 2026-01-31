menu hamburguer
Tênis

Campeã Rybakina iguala feito de Sharapova, de 2008, no Australian Open; entenda

Campeã derrotou três top 6 nas fases finais do torneio

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
09:05
Atualizado há 1 minutos
A cazaque Elena Rybakina posa com sua equipe após vencer o Australian Open pela primeira vez (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
A cazaque Elena Rybakina posa com sua equipe após vencer o Australian Open pela primeira vez (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A frieza, agressividade, precisão e serenidade foram algumas das virtudes que levaram Elena Rybakina ao inédito título do Australian Open neste sábado. Sem perder sets até a final, a campanha da cazaque em Melbourne foi uma das melhores das últimas temporadas. Desde 2008, com a russa Maria Sharapova (ex-líder do ranking), que nenhuma campeã vencia três top 6 nas últimas três fases do torneio.

Nas quartas de final, a cazaque eliminou a vice-líder (e ex-número 1 do mundo), a polonesa Iga Swiatek, por 7/5 e 6/1. Na fase seguinte, quem ficou pelo caminho foi a americana Jessica Pegula (6ª), derrotada por 6/3 e 7/6. Por fim, neste sábado, Rybakina despachou ninguém menos do que a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka, por 6/4, 4/6 e 6/4.

Rybakina venceu Sabalenka pela quarta final seguida

Foi a quarta vitória consecutiva da cazaque contra a tenista da Bielorrússia em uma final. Em outubro, Rybakina derrotara a adversária na decisão do WTA Finals. Antes, levara a melhor nas decisões de Indian Wells (2023) e de Brisbane (2024).

- Foi uma batalha, estou muito orgulhosa. É, realmente, o Happy Slam. Agradeço ao meu time por termos conquistado esse resultado - celebrou a nova campeã, que vai subir duas posições no ranking, igualando o melhor da carreira até aqui: 3º.

A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
