Sinner reduz vantagem de Alcaraz e briga pelo n°1 aumenta no Masters 1000 de Miami

A disputa acirrada entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz pelo primeiro lugar do ranking da ATP ganha um novo capítulo no Masters 1000 de Miami. Atualmente, a diferença entre os dois tenistas é de 2.150 pontos.

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Com o título em Indian Wells na semana passada, Sinner faturou 1.000 pontos e atingiu a marca de 11.400 na tabela. Já Alcaraz, eliminado por Daniil Medvedev na semifinal, não somou pontos novos e permaneceu com 13.550. O resultado fez a vantagem do espanhol, que era de 2.800 pontos, cair.

Em Miami, o cenário favorece o italiano. O espanhol defende apenas 10 pontos referentes à sua participação em 2025, quando caiu para o belga David Goffin. Já Sinner tem "pista livre" e não defende nenhuma pontuação, pois estava afastado do circuito no mesmo período de 2025 cumprindo suspensão por seu caso de doping involuntário.

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Dessa forma, uma boa campanha de Sinner, somada a um tropeço de Alcaraz na Flórida, pode colocar o italiano definitivamente na cola do espanhol pela posição mais alta do tênis mundial.

Italiano Jannik Sinner é abraçado pelo espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na decisão do ATP Finals de Turim (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Alcaraz pode enfrentar João Fonseca em Miami

João Fonseca, de 19 anos, pode cruzar o caminho do número 1 do mundo logo na segunda rodada em Miami. Para que o duelo de gerações aconteça, o carioca precisa superar o húngaro Fabian Marozsan, atual 46º do ranking, na estreia do torneio, e o espanhol precisa vencer seu primeiro adversário vindo das qualificatórias.

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Os tenistas já mediram forças anteriormente em um jogo de exibição, realizado no início de dezembro de 2025, durante o Miami Tennis Invitational. Na ocasião, Alcaraz levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10/8 no match tie-break.