Qual a relação de Guga com o próximo torneio de João Fonseca?

Aos 18 anos, João Fonseca estreia, na segunda-feira, sem horário definido, ainda, no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. Neste sábado, começa o qualifying, de onde sairá o primeiro rival do número 1 do Brasil e 47 do mundo. O tenista carioca, aliás, nem era nascido na única vez que um compatriota chegou à final da competição canadense: Guga Kuerten.





➡️ Qual foi o único brasileiro campeão do ATP de Washington?



➡️ Venus e Wawrinka quebram escrita que começou em 1979; entenda

continua após a publicidade

➡️ Americano dedica título ao pai, que trava batalha contra o câncer

Toronto e Montreal se revezam como sedes do torneio canadense. Ano passado, por exemplo, a competição aconteceu em Montreal.

E foi, justamente, nessa cidade canadense que o único brasileiro alcançou a final do Masters 1000 canadense. Em 1997, quase dois meses após assombrar o mundo do tênis com o primeiro de seus três títulos de Roland Garros, Gustavo Kuerten chegou à decisão de Montreal.

Então 13º do mundo, o ídolo brasileiro ficou de bye na primeira rodada e venceu cinco partidas até a disputa pelo título: o americano Jonathan Stark (70º), o australiano Michael Tebutt (229º), o francês Fabrice Santoro (50º) e o americano Michael Chang (2º).

continua após a publicidade

Na final, sua primeira de Masters 1000 na carreira, Guga acabou surpreendido pelo americano Chris Woodruff (57º), por 7/5, 4/6 e 6/3. Em sete participações no torneio, a última delas em 2004, quando parou nas oitavas de final, o ex-número 1 do mundo somou nove vitórias em 16 partidas.

Guga venceu 5 Masters 1000

O ano de 1997 marcou a estreia do ídolo brasileiro em torneios desse nível. Antes do jogo pelo título no Canadá, o brasileiro alcançou as oitavas de final de Indian Wells, a terceira rodada de Miami e parou nas estreias de Monte Carlo e de Hamburgo.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, Guga venceu cinco Masters 1000, somando 109 vitórias e 62 derrotas. Os troféus do ídolo brasileiro nesse nível de torneio foram em Monte Carlo (1999 e 2001), Roma (1999), Hamburgo (2000) e Cincinnati (2001). Desses, apenas o último foi em quadra rápida, como o próximo torneio de João Fonseca.

João Fonseca estreia na segunda

Como João Fonseca enfrenta um qualifier, e o torneio classificatório termina domingo, sua estreia será no dia seguinte. A partir de terça, os principais cabeças de chave (que ficam de bye) vão estrear contra os vencedores da fase inicial.

Caso passe pela estreia, João Fonseca terá pela frente, na segunda rodada, o 32º favorito, Matteo Arnaldi, 44º do mundo, de 24 anos, em confronto inédito. O italiano vem de três derrotas seguidas na temporada: para o compatriota Flavio Cobolli (26º), na segunda rodada de Roland Garros, diante do anfitrião Jan-Lennard Struff (103º), na estreia do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, e para o holandês Boltic Van de Zandschulp (92º), na rodada inaugural de Wimbledon.

Se vencer duas partidas, o número 1 do Brasil poderá enfrentar o principal cabeça de chave de Toronto e campeão de 2017, o alemão Alexander Zverev, terceiro melhor tenista da atualidade.

O tenista da Alemanha estreia contra o vencedor da partida entre o australiano Adam Walton e o francês Benjamin Bonzi.

Se acontecer o inédito embate entre João Fonseca e Zverev, o brasileiro terá a chance de conquistar a segunda vitória contra um top 10 na carreira. Isso porque, em janeiro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou no Aberto da Austrália desbancando o russo Andrey Rublev (9º).

A última tentativa do brasileiro de derrotar um top 5 foi na grama do ATP 250 de Eastbourne. Na ocasião, o carioca, de 18 anos, perdeu para o americano e tetracampeão, Taylor Fritz, por 6/3, 6/7 e 7/5.

Já a penúltima vez que o número 1 do Brasil desafiou um dos cinco melhores do ranking foi em junho, na terceira rodada de Roland Garros, com derrota para o britânico Jack Draper (5º), por 6/2, 6/4 e 6/2, no saibro.

Com a estreia de João Fonseca, o sorteio da chave do Masters 1000 de Toronto (Divulgação)

Das cinco vitórias de João Fonseca na carreira em Masters 1000, três foram na quadra rápida, como a de Toronto: contra o britânico Jacob Fearnley (81º), na estreia de Indian Wells, e contra o anfitrião Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (20º), em Miami. Nos dois torneios, o número 1 do Brasil foi derrotado, respectivamente, pelo campeão britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada, e pelo australiano Alex De Minaur (11º), na terceira (seu melhor resultado nesse nível de torneio até aqui).

➡️ Wild derrota ex-top 9 e ajuda João Fonseca no ranking

Torneio tem 6 top 10

Com as desistências de nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, os oito principais favoritos de Toronto são: o alemão Alexander Zverev (3º), o americano Taylor Fritz (4º), o italiano Lorenzo Musetti (7º), o americano Ben Shelton (8º), o dinamarquês Holger Rune (9º), o russo Andrey Rublev (10º), Frances Tiafoe, dos EUA (11º) e o norueguês Casper Ruud (12º).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Abaixo, os últimos campeões do Masters 1000 do Canadá (Toronto e Montreal se revezam, ano a ano, como sedes):



1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin