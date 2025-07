Thiago Wild luta, mas é eliminado nas quartas de final do ATP 250 da Áustria

A jornada de Thiago Seyboth Wild no ATP 250 de Kitzbuhel chegou ao fim nesta quinta-feira (24). Em uma partida de 1h49 min, o tenista número 2 do Brasil foi superado pelo holandês Botic Van de Zandschulp por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7-2) e 6-2, e deu adeus à competição austríaca nas quartas de final.

Thiago Seyboth Wild em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

1º set

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio e por oportunidades desperdiçadas. Wild começou a partida de forma agressiva, conquistando uma quebra logo no segundo game. No entanto, a vantagem não durou muito, com Van de Zandschulp devolvendo a quebra na sequência e igualando o placar.

O paranaense teve uma chance de ouro no sexto game, quando abriu 0-40 no serviço do adversário, que cometeu três duplas faltas. Contudo, o holandês se recuperou, salvou os break points e confirmou o saque. A instabilidade custou caro a Wild, que foi quebrado no 11º game. Com resiliência, o brasileiro devolveu a quebra quando o oponente sacava para o set, forçando a decisão no tie-break. No desempate, Van de Zandschulp foi superior e fechou em 7-2.

2º set

No segundo set, o roteiro se repetiu. Thiago Wild teve uma nova oportunidade de quebra no terceiro game, abrindo 0-40, mas novamente não conseguiu converter. A partir daí, o holandês cresceu na partida. Com mais consistência, Van de Zandschulp conquistou uma quebra no sexto game, abrindo 4-2, e repetiu a dose no oitavo game para fechar a partida em 6-2 e garantir sua vaga na próxima fase.

Com a vitória, Botic Van de Zandschulp avança para a semifinal do torneio de saibro e enfrentará o cazaque Alexander Bublik por um lugar na grande decisão.

