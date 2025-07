Saiba que dia João Fonseca estreia no Masters 1000 de Toronto

Jogando o Masters 1000 do Canadá pela primeira vez na carreira, o carioca João Fonseca já tem data para sua estreia na competição, que abre a gira na América do Norte pré-US Open.



Com o sorteio da chave principal realizado nesta sexta-feira, ficou definido que João Fonseca fará sua estreia no torneio diante de um tenista vindo do qualificatório. Portanto, como o fim do quali é apenas no domingo (27), a estreia do brasileiro será na segunda-feira, com horário a definir pela organização do evento.

A edição 2025 do Masters de Canadá será realizada na cidade de Toronto, onde está a maior comunidade brasileira no país da América do Norte.

No Brasil, o torneio tem transmissão exclusiva pela ESPN 2 e na plataforma de streamming Disney+.

Torneio tem 6 top 10

Com as desistências de nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, os oito principais favoritos de Toronto são: o alemão Alexander Zverev (3º), o americano Taylor Fritz (4º), o italiano Lorenzo Musetti (7º), o americano Ben Shelton (8º), o dinamarquês Holger Rune (9º), o russo Andrey Rublev (10º), Frances Tiafoe, dos EUA (11º) e o norueguês Casper Ruud (12º).

Abaixo, os últimos campeões do Masters 1000 do Canadá (Toronto e Montreal se revezam, ano a ano, como sedes):



1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin