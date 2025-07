ESPN fecha parceria, e TV aberta no Brasil ganhará novo canal esportivo

A ESPN, pertencente ao Grupo Disney, estabeleceu parceria com o Grupo Kalunga para lançar o X-Sports – Emoção de Verdade, novo canal esportivo gratuito na televisão aberta do Brasil. O colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, adiantou que o projeto será oficialmente apresentado em 6 de agosto, durante evento no Hotel Unique, em São Paulo (SP). A informação foi confirmada pelo Lance!. A cerimônia dará início à contagem regressiva para a estreia do canal no mercado brasileiro.

O X-Sports utilizará a infraestrutura da Ideal TV para suas operações e transmitirá conteúdo esportivo 24 horas por dia, formato inédito na televisão aberta brasileira. Os telespectadores da Grande São Paulo poderão acessar o canal pelo sinal 32 UHF digital, enquanto o restante do país poderá sintonizá-lo via antenas parabólicas digitais ou operadoras de TV por assinatura.

A parceria estabelece divisão clara de responsabilidades entre as empresas. A ESPN fornecerá parte do conteúdo esportivo e da publicidade, enquanto o Grupo Kalunga ficará responsável pela distribuição do sinal aberto e pelas ações comerciais relacionadas ao canal. Durante as negociações, a divisão das receitas publicitárias foi identificada como o ponto mais desafiador do acordo.

Embora não haja confirmação oficial sobre a programação, existe a possibilidade de que o canal transmita gratuitamente jogos das próximas temporadas de competições europeias como Premier League, La Liga e Serie A, cujos direitos de transmissão pertencem à ESPN. A data exata de estreia do canal após o evento de lançamento e os detalhes sobre os programas que integrarão a grade ainda não foram divulgados pelas empresas.