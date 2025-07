João Fonseca fala sobre ser número 1 do mundo ‘Acredito que posso chegar lá’

Em evento que aconteceu nesta quinta-feira (24) o tenista brasileiro João Fonseca disse que acredita que pode chegar ao topo do ranking do ATP.

João Fonseca na vitória sobre o americano Brooksby em Wimbledon (Divulgação)

— Eu tenho que acreditar que posso ser o número 1 do mundo, talvez eu não chegue, mas não posso me arrepender no final de não ter trabalhado o suficiente — afirmou o tenista brasileiro.

Desde que se tornou profissional, João Fonseca tem quebrado recordes de precocidade e acumulado vitórias expressivas sobre jogadores mais experientes. Sua campanha em 2025 já inclui vitórias marcantes em torneios ATP e uma escalada consistente no ranking, que o coloca como um dos jovens mais promissores do circuito.

Seu estilo de jogo agressivo, com um saque potente e uma direita dominante, tem chamado a atenção de lendas do esporte e analistas, que veem nele as ferramentas necessárias para competir no mais alto nível. João Fonseca, no entanto, sabe que apenas o talento não é suficiente.

A declaração de João Fonseca ecoa a esperança de uma torcida que há tempos aguarda por um sucessor para Gustavo Kuerten no topo do tênis masculino. O carioca deixa claro que, para ele, o topo não é apenas um sonho distante, mas um destino a ser conquistado com muito trabalho.

Ausências de peso abrem caminho para João Fonseca em Toronto

Masters 1000 do Canadá não contará com a presença de Jack Draper, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Djokovic. Com um vácuo deixado por quatro dos maiores nomes da atualidade, o torneio se torna um dos torneios mais abertos da temporada.

O número 1 do mundo e atual campeão, Jannik Sinner, desistiu do torneio para tratar uma lesão no cotovelo, sofrida durante sua campanha vitoriosa em Wimbledon.

Carlos Alcaraz, número 2, também está fora. Segundo o jornal Marca, o espanhol focará na preparação para o US Open e só retornará no Masters de Cincinnati.

Da mesma forma, Novak Djokovic (6º do ranking) alegou uma lesão na virilha para não participar do evento que já venceu quatro vezes. Por fim, o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, anunciou que uma lesão no braço o tirará de Toronto e Cincinnati.