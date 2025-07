João Fonseca na contagem regressiva para o US Open; vídeo

Daqui a menos de um mês, começa o quarto e último Grand Slam, um dos mais especiais para João Fonseca. Afinal, foi no US Open de 2023 que o brasileiro venceu seu mais importante título como juvenil. Dessa vez, o número 1 do Brasil vai jogar, pela primeira vez, o torneio como profissional.





Em entrevista ao Jornal da Globo, na quinta-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, falou da expectativa para o torneio em Nova York:

- É um torneio especial para mim, tenho boas memórias. Primeira vez na chave principal, estou bem animado, ansioso, disse o carioca, de 18 anos, durante evento de um de seus patrocinadores em São Paulo.

Na entrevista ao jornalista José Renato Ambrósio, o 47º do mundo também explicou como tem feito o calendário:



- Como é meu primeiro ano, estou querendo experimentar torneios novos, jogar o calendário como os top 20, que jogam os torneios maiores, mas têm as semanas de descanso. Normalmente, faço um mês, dois meses lá fora, depois volto para descansar.

João Fonseca também falou de seu sonho de chegar ao top do ranking:



- Estou 47 do mundo, faltam 46 para chegar ao meu sonho, que é ser número 1 do mundo, só que é muito longe, a gente sabe disso, tem muito trabalho pela frente. Mas acredito, sim, que a gente possa chegar lá'.

Na entrevista, o mais jovem brasileiro campeão de ATP, feito alcançado em fevereiro, em Buenos Aires, também contou sobre seu estilo de jogo:



- Sou bem agressivo, gosto de jogar agressivo, de ir pra bola nos momentos importantes, às vezes até demais. Para enfrentar esses jogadores, você tem que ter coragem, confiança em si mesmo.





Antes do US Open, João Fonseca joga Toronto e Cincinnati

Antes do US Open, o número 1 do Brasil disputará, ao menos, dois torneios: o Masters 1000 de Toronto, que começa neste domingo, e o de Cincinnati, em agosto.

Neste ano, o Masters 1000 de Toronto terá sua maior chave na história, com 96 atletas, superando os 64 das últimas edições. A primeira rodada para tenistas como João Fonseca, que não é cabeça-de-chave, acontece no domingo e na segunda-feira (28). Os principais favoritos estreiam a partir de terça-feira (29).

Das cinco vitórias de João Fonseca na carreira em Masters 1000, três foram na quadra rápida, como a de Toronto: contra o britânico Jacob Fearnley (81º), na estreia de Indian Wells, e contra o anfitrião Learner Tien (66º) e o francês Ugo Humbert (20º), em Miami. Nos dois torneios, o número 1 do Brasil foi derrotado, respectivamente, pelo campeão britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada, e pelo australiano Alex De Minaur (11º), na terceira (seu melhor resultado nesse nível de torneio até aqui).

No saibro, em Masters 1000, na atual temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira alcançou a segunda rodada de Madrid e parou na estreia de Roma (seu único revés nessa fase, em Masters). Os algozes de João Fonseca foram, respectivamente, o americano Tommy Paul (12º) e o húngaro Fabian Marozsan (61º).

Torneio tem 6 top 10

Com as mais recentes desistências, os oito principais favoritos de Toronto são: o alemão Alexander Zverev (3º), o americano Taylor Fritz (4º), o italiano Lorenzo Musetti (7º), o americano Ben Shelton (8º), o dinamarquês Holger Rune (9º), o russo Andrey Rublev (10º), Frances Tiafoe, dos EUA (11º) e o norueguês Casper Ruud (12º).

Abaixo, os últimos campeões do Masters 1000 do Canadá (Toronto e Montreal se revezam, ano a ano, como sedes):



