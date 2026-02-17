Internautas reprovam adversário de João Fonseca no Rio Open: 'Doloroso'

O sorteio dos classificados no Qualifying apontou logo para a primeira rodada do Rio Open um confronto brasileiro entre o fenômeno carioca João Fonseca e Thiago Monteiro, o tenista que mais venceu jogos no ATP 500 carioca entre os representantes do país.

O sorteio soou cruel para os fãs do tênis brasileiro. Seja qual for o resultado, já é garantido que o Brasil terá um representante a menos na competição, já na primeira rodada.

João Fonseca e Thiago Monteiro se enfrentam no Rio Open

Em busca da primeira vitória em três jogos em 2026, João Fonseca vai estrear no Rio Open, em confronto inédito, contra o amigo cearense Thiago Monteiro, que furou o qualifying na noite deste domingo. Nos últimos três dias, João Fonseca - o número 1 do Brasil - treinou forte nas quadras do Rio Open.

Com as vitórias de Thiago Monteiro e Igor Marcondes no qualifying, o Brasil terá um recorde de participantes na chave principal no Jockey Club: 6. Isso porque o goiano Guto Miguel, o paulista Gustavo Heide e o pernambucano João Lucas Reis também já estavam garantidos, graças a convites.

Thiago Monteiro será o rival na estreia de João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

PROGRAMAÇÃO: Segunda-feira (16)

Quadra Guga Kuerten - a partir de 16h30

[WC] João Fonseca (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs Damir Dzumhur (BIH) / Alexandre Muller (FRA)

Não antes de 19h00

[WC] Gustavo Heide (BRA) vs Vit Kopriva (CZE)

Yannick Hanfmann (GER) vs [WC] João Lucas Reis Da Silva (BRA)

Quadra 1 - a partir de 16h30

Cristian Garin (CHI) vs Thiago Agustin Tirante (ARG)

Alejandro Tabilo (CHI) vs Emilio Nava (USA)

[Q] Igor Marcondes (BRA) vs Ignacio Buse (PER)

Quadra 2 - a partir de 18h00

[LL] Dusan Lajovic (SRB) vs [7] Daniel Altmaier (GER)

Realizado anualmente no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o evento reúne grandes nomes do tênis mundial e atrai mais de 65 mil pessoas por edição ao longo de nove dias de torneio, movimentando cerca de R$ 200 milhões na economia fluminense e gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.