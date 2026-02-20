menu hamburguer
Onde Assistir

João Fonseca e Marcelo Melo na semi do Rio Open: horário e onde assistir

Partida acontece nesta sexta-feira (20)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/02/2026
00:39
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
imagem cameraMarcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
João Fonseca foi eliminado das simples do Rio Open nesta quinta-feira (19), mas segue vivo na disputa por duplas. Ele e Marcelo Melo voltam à ação nesta sexta-feira (20), por volta das 21h (de Brasília) pela semifinal da competição. Os brasileiros enfrentam os alemães Mark Wallner e J. Schnaitter. O duelo terá transmissão do Sportv 3. O Lance! acompanha em tempo real.

A dupla da Alemanha passou pelos brasileiros Gustavo Heide e Guto Miguel por 2 sets a 1 nesta quinta-feira (19), nas parciais 7/5, 5/7 e 11/9.

➡️ João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Campanha de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open 2026

Na oitavas, João e Marcelo superaram Román Burruchaga e Andrea Pellegrino. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.

Já nas quartas, a dupla verde-amarela venceu os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni. A partida teve fim nas parciais 6/4 e 6/0. A semifinal será mais uma chance de João Fonseca, de 19 anos, e Marcelo Melo, de 43, demonstrarem a conexão entre juventude e experiência no tênis.

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

Informações da partida

Fonseca/ Marcelo x Wallner/ Schnaitter - semifinal duplas masculinas Rio Open 2026

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de fevereiro, por volta das 21h (de Brasília)
📍 Local: Jockey Club Brasileiro
👁️ Onde assistir: Sportv 3

➡️ Veja os lances de João Fonseca nas oitavas de final do Rio Open

