João Fonseca e Marcelo Melo na semi do Rio Open: horário e onde assistir
Partida acontece nesta sexta-feira (20)
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca foi eliminado das simples do Rio Open nesta quinta-feira (19), mas segue vivo na disputa por duplas. Ele e Marcelo Melo voltam à ação nesta sexta-feira (20), por volta das 21h (de Brasília) pela semifinal da competição. Os brasileiros enfrentam os alemães Mark Wallner e J. Schnaitter. O duelo terá transmissão do Sportv 3. O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
A dupla da Alemanha passou pelos brasileiros Gustavo Heide e Guto Miguel por 2 sets a 1 nesta quinta-feira (19), nas parciais 7/5, 5/7 e 11/9.
➡️ João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Campanha de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open 2026
Na oitavas, João e Marcelo superaram Román Burruchaga e Andrea Pellegrino. Os brasileiros dominaram os adversários de Argentina e Itália, respectivamente, e fecharam o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4 nas parciais.
Já nas quartas, a dupla verde-amarela venceu os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni. A partida teve fim nas parciais 6/4 e 6/0. A semifinal será mais uma chance de João Fonseca, de 19 anos, e Marcelo Melo, de 43, demonstrarem a conexão entre juventude e experiência no tênis.
+ Aposte na vitória de seu tenista preferido no Rio Open
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Informações da partida
Fonseca/ Marcelo x Wallner/ Schnaitter - semifinal duplas masculinas Rio Open 2026
📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de fevereiro, por volta das 21h (de Brasília)
📍 Local: Jockey Club Brasileiro
👁️ Onde assistir: Sportv 3
➡️ Veja os lances de João Fonseca nas oitavas de final do Rio Open
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias