João Fonseca após derrota no Rio Open: 'Coisas a melhorar'

A terceira derrota em quatro jogos na temporada teve um gosto amargo para João Fonseca. Na noite desta quinta-feira, o número 1 do Brasil foi surpreendido pelo peruano Ignacio Buse (91º do mundo), de virada, por 5/7, 6/3 e 6/4, nas oitavas de final do Rio Open.

- Consegui fazer um bom primeiro set, uma quebra foi mais demérito dele do que mérito meu. No segundo set perdi uma oportunidade grande, não consegui me encontrar no jogo novamente, ele foi fazendo um bom jogo e eu não fiz uma reviravolta. Ele foi ganhando confiança e eu fui afrouxando um pouco, não pegando oportunidades. Tenho coisas a melhorar - reconheceu.



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira desperdiçou oito dos nove break points que teve em toda a partida. Três deles quando o rival sacou em 0/40 e 4/3 na parcial decisiva:

- Oportunidades, nesse nível não dá para perder oportunidades. Bobagem minha em alguns momentos, mas é processo, é seguir melhorando, trabalhando. Triste com essa derrota, mas enfim.

Em sua despedida nas simples no Jockey Club, o anfitrião fez 36 winners e 43 erros não-forçados:



- Errar menos. Se eu não errasse provavelmente eu teria ganho, mas sabemos que o tênis não é assim, em muitos jogos você vai errar mais. Hoje foi um dia que não consegui me encontrar muito bem. Fui tentando buscar, coisas do tênis.

Foco de João Fonseca nas duplas

Na sexta-feira, em torno das 21h, o número 1 do Brasil joga a semifinal de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo contra os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter.

- O tênis é assim, vão ter semanas que você vai perder e mudar o mindset e tentar arrumar soluções. Amanhã acordo com a mesma gana, eu e Marcelo temos feito boas duplas e temos jogado um bom tênis, acho que é dormir, repensar, refletir um pouco e seguir".

