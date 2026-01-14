No Australian Open, austríaco comemora vitória antes da hora e acaba eliminado

A segunda rodada do qualifying do Australian Open reservou um momento inusitado na madrugada desta quarta-feira (14). Na partida contra o americano Nishesh Basavareddy, o austríaco Sebastian Ofner se confundiu com as regras do tiebreak, comemorou a vitória antes da hora e, após o retorno, desconcentrado, acabou levando a virada e sendo eliminado.

continua após a publicidade

Tradução: "Quando seu cérebro anuncia o ponto da vitória antes do árbitro..."

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O momento aconteceu no chamado "super tiebreak", o tiebreak do terceiro set. No Australian Open, por ser um Grand Slam, o regulamento é diferente, e o vencedor desta parte decisiva é definido quando alcança 10 pontos, e não sete, como tradicionalmente acontece nos tiebreaks do Circuito Mundial.

Ao esquecer disso, Ofner abriu 7/1 e comemorou como se tivesse ganhado a partida. O austríaco chegou a apontar para a cabeça em um gesto de ressaltar sua força mental para vencer o jogo e a se dirigir à rede para cumprimentar o adversário. No entanto, foi advertido pelo árbitro, que sinalizou que o jogo não teria acabado.

continua após a publicidade

➡️ Entenda a origem, importância e curiosidades sobre os Grand Slams

Ofner comemora vitória no Australian Open antes da hora (Foto: Reprodução)

Confusão levou Ofner a ser eliminado do Australian Open

No retorno à ação, o austríaco se mostrou desconcentrado e não foi capaz de conter a virada de Basavareddy, que venceu por 2 sets a 1, nas parciais 4/6, 6/4 e 7/6 (13/11). Assim, Ofner acabou eliminado, perdendo sua chance de seguir vivo em busca de avançar à chave principal do Australian Open. Já o americano, número 241 do ranking da ATP, ainda precisará passar pelo britânico George Loffhagen para garantir sua vaga.

➡️ Fantasma do quadril de Guga paira sob João Fonseca, mas lesão é diferente