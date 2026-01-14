A ESPN reforçou a sua cobertura do Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, por meio de uma parceria com jornalista Felipe Andreoli e o ex-tenista Bruno Soares. O objetivo da nova parceria é cobrir o evento além das quadras e raquetes, mostrando aos apreciadores do torneio os bastidores da competição, o estilo de vida dos atletas e muito mais.

Diretamente de Molbourne, a dupla irá produzir conteúdos 100% exclusivos em formato de vlog, além de vídeos mais curtos, voltados para o ambiente digital e redes sociais. Alguns dos vídeos serão direcionados apenas para o Disney+ e para o Youtube da ESPN.

Dentre os conteúdos que serão produzidos, também estão inclusos: tour por todo o Australian Open, bate-papo com a torcida brasileira que estará presente no evento, bate-papo com jogadores brasileiros que vão disputar o Grand Slam, bastidores e curiosidades que geralmente não são contadas.

Felipe Andreoli destacou um pouco da sua familiaridade com o tênis e descreveu o sentimento de poder trabalhar com um de seus amigos.

- Sempre fui apaixonado por tênis desde criança e, ao longo da carreira, mantive essa proximidade com o esporte. Poder trabalhar com tênis na ESPN, que é a casa da modalidade no Brasil, e ainda dividir essa experiência com o Bruno Soares, que hoje é um grande amigo, torna tudo ainda mais especial. A ideia é representar o olhar do fã, fazer as perguntas que quem está em casa faria e ajudar a traduzir o que é viver um Grand Slam de perto, especialmente o Australian Open, que tem uma atmosfera única - disse Andreoli.

Bruno Soares, ex-atleta que já foi o número dois do mundo e campeão do Grand Slam em duplas, descreveu a sensação de participar de um grande evento do tênis, mas dessa vez fora da condição de atleta.

- Estar em um Grand Slam fora da condição de atleta permite enxergar detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A ideia é compartilhar com o público um pouco do que acontece nos bastidores, das rotinas e do ambiente que fazem parte do dia a dia de quem vive o circuito - apontou.