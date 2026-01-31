AO VIVO: Acompanhe a final do Australian Open entre Sabalenka e Rybakina

Bicampeã (em 2001 e 2002), a ex-tenista americana Jennifer Capriati levou o troféu à quadra central do Australian Open.

A final começa em instantes.

As duas tenistas estão a caminho da quadra.

Com dois títulos do Australian Open e dois do US Open, Sabalenka tenta o quinto troféu de Major neste sábado, contra a cazaque.

Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina vai em busca do segundo título de Grand Slam.

No confronto direto, são oito vitórias de Sabalenka, contra seis da rival.

Rybakina foi a última a derrotar a líder do ranking, na decisão do WTA Finals, em outubro.

Além dos títulos em 2023 e 2024, Sabalenka perdeu a final do ano passado do Australian Open para a americana Madison Keys.

No número de winners (pontos vencedores), a bielorrussa conqusitou 172 em Melbourne, e a rival, 154.

Líder do ranking, Sabalenka fez 22 aces em seis partidas até agora, e a adversária, 41.

É apenas a quarta vez, desde 2000, que finalistas de Grand Slam protagonizam esse feito.