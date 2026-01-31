AO VIVO: Acompanhe a final do Australian Open entre Sabalenka e Rybakina
Enquanto a número 1 do mundo busca o terceiro título, a rival tenta o primeiro
Numa reedição da final de 2023, a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 27 anos, e a cazaque Elena Rybakina, de 25, decidem, neste sábado, o título do Australian Open. Enquanto a número 1 do mundo tenta o terceiro título em Melbourne, a rival (5ª) busca conquista inédita. O Lance! acompanha ao vivo a decisão.
1º SET
- Sabalenka confirma novamente o serviço: 2/3.
- Rybakina segue sacando muito bem e abre 3/1.
- Dessa vez sem ser ameaçada, Sabalenka confirma o saque e diminui a vantagem da rival para 2/1.
- A número 5 do mundo confirma o serviço e abre 2/0.
- Rybakina aproveita o segundo break do primeiro game e quebra o saque da adversária.
- A líder do ranking salva o primeiro break da final.
- Sabalenka começa a final sacando.
Pré-jogo Sabalenka x Rybakina
- Bicampeã (em 2001 e 2002), a ex-tenista americana Jennifer Capriati levou o troféu à quadra central do Australian Open.
- A final começa em instantes.
- As duas tenistas estão a caminho da quadra.
- Com dois títulos do Australian Open e dois do US Open, Sabalenka tenta o quinto troféu de Major neste sábado, contra a cazaque.
- Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina vai em busca do segundo título de Grand Slam.
- No confronto direto, são oito vitórias de Sabalenka, contra seis da rival.
- Rybakina foi a última a derrotar a líder do ranking, na decisão do WTA Finals, em outubro.
- Além dos títulos em 2023 e 2024, Sabalenka perdeu a final do ano passado do Australian Open para a americana Madison Keys.
- No número de winners (pontos vencedores), a bielorrussa conqusitou 172 em Melbourne, e a rival, 154.
- Líder do ranking, Sabalenka fez 22 aces em seis partidas até agora, e a adversária, 41.
- É apenas a quarta vez, desde 2000, que finalistas de Grand Slam protagonizam esse feito.
- Ambas as tenistas chegam à final sem perder sets.
