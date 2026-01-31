menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

AO VIVO: Acompanhe a final do Australian Open entre Sabalenka e Rybakina

Enquanto a número 1 do mundo busca o terceiro título, a rival tenta o primeiro

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
05:11
Atualizado há 1 minutos
A cazaque Elena Rybakina (e) e a bielorrussa Aryna Sabalenka momentos antes da final do Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
imagem cameraA cazaque Elena Rybakina (e) e a bielorrussa Aryna Sabalenka momentos antes da final do Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Numa reedição da final de 2023, a bielorrussa Aryna Sabalenka, de 27 anos, e a cazaque Elena Rybakina, de 25, decidem, neste sábado, o título do Australian Open. Enquanto a número 1 do mundo tenta o terceiro título em Melbourne, a rival (5ª) busca conquista inédita. O Lance! acompanha ao vivo a decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Alcaraz surpreende Zverev momentos antes da semifinal; veja vídeo
➡️Rybakina vai reeditar final de 2023 do Australian Open contra Sabalenka

+ Aposte na vitória do seu tenista preferido no Australian Open! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

1º SET

  • Sabalenka confirma novamente o serviço: 2/3.
  • Rybakina segue sacando muito bem e abre 3/1.
  • Dessa vez sem ser ameaçada, Sabalenka confirma o saque e diminui a vantagem da rival para 2/1.
  • A número 5 do mundo confirma o serviço e abre 2/0.
  • Rybakina aproveita o segundo break do primeiro game e quebra o saque da adversária.
  • A líder do ranking salva o primeiro break da final.
  • Sabalenka começa a final sacando.
Alguns números comparativos das carreiras de Sabalenka e Rybakina (Reprodução)
Alguns números comparativos das carreiras de Sabalenka e Rybakina (Reprodução)

Pré-jogo Sabalenka x Rybakina

  • Bicampeã (em 2001 e 2002), a ex-tenista americana Jennifer Capriati levou o troféu à quadra central do Australian Open.
  • A final começa em instantes.
  • As duas tenistas estão a caminho da quadra.
  • Com dois títulos do Australian Open e dois do US Open, Sabalenka tenta o quinto troféu de Major neste sábado, contra a cazaque.
  • Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina vai em busca do segundo título de Grand Slam.
  • No confronto direto, são oito vitórias de Sabalenka, contra seis da rival.
  • Rybakina foi a última a derrotar a líder do ranking, na decisão do WTA Finals, em outubro.
  • Além dos títulos em 2023 e 2024, Sabalenka perdeu a final do ano passado do Australian Open para a americana Madison Keys.
  • No número de winners (pontos vencedores), a bielorrussa conqusitou 172 em Melbourne, e a rival, 154.
  • Líder do ranking, Sabalenka fez 22 aces em seis partidas até agora, e a adversária, 41.
  • É apenas a quarta vez, desde 2000, que finalistas de Grand Slam protagonizam esse feito.
  • Ambas as tenistas chegam à final sem perder sets.
A bielorrussa Aryna Sabalenka bate na bola na vitória sobre a americana Iva Jovic (Foto: Izhar Khan / AFP)
A bielorrussa Aryna Sabalenka bate na bola na vitória sobre a americana Iva Jovic (Foto: Izhar Khan / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias