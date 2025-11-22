O que é pubalgia? Lesão acompanha Yamal e atrapalha astro do Barcelona
Jogador desfalcou a Espanha nas duas últimas Datas Fifas
Desde o início da temporada, Lamine Yamal vem convivendo com uma pubalgia, que vem atrapalhando o desempenho do astro do Barcelona. Recentemente, o atacante não compareceu nos últimos quatro compromissos da Espanha nas Eliminatórias devido a dores na região.
O Lance! entrevistou o Dr. Ricardo Soares, médico ortopedista do Hospital Ortopédico AACD, com o objetivo de entender o que é a pubalgia e como essa lesão pode afetar a carreira de Lamine Yamal. O especialista explicou como funciona o processo e o motivo dos jogadores de ataque serem mais afetados.
- Pubalgia é a dor na região do púbis. É uma condição em que o paciente apresenta uma dor local muito relacionada a um desequilíbrio muscular, principalmente dos adutores. A tração dessa musculatura leva a um processo inflamatório. Esse desequilíbrio associado com a sobrecarga física por excesso de treino e alterações na biomecânica do paciente levam ao processo inflamatório local. E ela leva a dois quadros diferentes: um quadro pontual, inflamatório, que é essa fase mais aguda, mas também casos crônicos. Quais movimentos são mais associados a pubalgia? A corrida, o chute, que faz uma contração do adutor, e a mudança de direção. Exatamente os movimentos que atacantes fazem. Por isso, esse tipo de lesão é mais fácil encontrar em atacantes.
Na sequência, o Dr. Ricardo Soares explicou os tratamentos mais utilizados para livrar um atleta de uma pubalgia. A questão do repouso foi considerada fundamental, e foi como o Barcelona lidou em alguns momentos com Lamine Yamal, que desfalcou o clube e a seleção em períodos determinados.
- Em um quadro mais pontual, o tratamento é repouso com uso de anti-inflamatórios, mas a fisioterapia também ajuda bastante. Tem que avaliar como está o equilíbrio muscular, principalmente o encurtamento dos adutores, que é o principal fator associado a essa condição clínica, e um certo enfraquecimento da musculatura abdominal. Na fase aguda, inicial, o repouso de 7 a 14 dias pra desinflamar a área. A prevenção é fazer acompanhamento com alongamento gradual dos adutores e fortalecimento muscular continuo.
Segundo o Dr. Ricardo Soares, a pubalgia faz com que o paciente tenha dor para correr, chutar uma bola e, consequentemente, enfraquecer a musculatura. Os movimentos repetitivos e sobrecargas nos treinamentos favorecem o aumento da inflamação.
Lamine Yamal desfalca Barcelona por conta da pubalgia
Além dos jogos com a Espanha, Lamine Yamal desfalcou o Barcelona em cinco dos 16 jogos do clube feitos na temporada por conta da pubalgia. O clube trabalha para contar com o jovem pelo maior tempo possível, enquanto a Federação monitora de perto a joia visando a disputa da Copa do Mundo, em junho de 2026.
