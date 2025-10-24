Na estreia do Masters 1000, João Fonseca reencontra rival que desistiu de enfrentá-lo
Denis Shapovalov se retirou da partida quando perdia no tie break
No mesmo dia em que João Fonseca conquistou a vaga na semifinal de ATP de Basileia, após o canadense Denis Shapovalov desistir da partida no tie break, o destino reservou um feito irônico. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (24), foi decidido que os dois voltarão a se encontrar na estreia do Masters 1000. O torneio tem início nesta segunda-feira (27), em Paris, França.
Denis Shapovalov, de 26 anos, é o atual número 23 do ranking mundial. Na partida contra João Fonseca pelo ATP da Basileia, o brasileiro vencia o tie break, quando o canadense saiu de quadra e abandonou a partida. Logo, o Masters 1000 será uma oportunidade de revanche para o tenista.
Com a vitória, João Fonseca chega a sua primeira semifinal de ATP na carreira. Além disso, o brasileiro alcança a sua melhor posição no ranking. O carioca agora é 39º no ranking da ATP, somando 1315 pontos. Entretanto, as posições ganhas no ATP da Basileia só devem entrar na atualização de segunda-feira (27) do ranking oficial.
Como foi o jogo João Fonseca x Denis Shapovalov
O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.
No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.
