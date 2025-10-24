João Fonseca x Munar na semi do ATP da Basileia: quando, horário e onde assistir
Brasileiro disputa primeira semifinal de um torneio nível 500
João Fonseca enfrenta o espanhol Jaume Munar neste sábado (25) pela semifinal do ATP da Basileia, na Suiça. O brasileiro chega pela primeira vez na semifinal de um torneio nível 500 da ATP. Esse tipo de torneio fica atrás apenas dos Masters 1000 e Grand Slams. A partida será às 10h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN e Disney+.
➡️ João Fonseca alcança melhor ranking da carreira com vitória no ATP da Basileia
O brasileiro passou pelas oitavas por conta da desistência do tcheco Jakub Menšík e, pelas quartas, com a desistência do canadense Denis Shapovalov, após virada e quebra feita pelo brasileiro durante a partida. O carioca agora é 39º no ranking da ATP, somando 1315 pontos.
— Essa semana tem sido muito diferente do normal. Ganhei na primeira contra o atual campeão, na segunda o Mensik infelizmente não pôde jogar, e agora nas quartas o meu adversário precisou se retirar. Eu estou aqui, pegando as minhas oportunidades. Agora vai ser mais um jogo difícil. Apesar do Munar não ser um jogador com um ranking muito alto, ele joga muito bem nessas condições, então eu tenho que tomar cuidado — disse João Fonseca após a partida.
Ranking parcial da ATP - top 10 (atualizado às 14h45 de 24 de outubro)
|Pos. parcial
|Tenista
|Pontos parciais
|Pontos oficiais
1
Carlos Alcaraz
11.340
11.340
2
Jannik Sinner
10.200
10.000
3
Alexander Zverev
6.030
5.930
4
Taylor Fritz
4.685
4.645
5
Novak Djokovic
4.580
4.580
6
Alex de Minaur
3.935
3.935
7
Ben Shelton
3.820
4.100
8
Lorenzo Musetti
3.585
3.685
9
Casper Ruud
3.235
3.145
10
Felix Auger-Aliassime
3.105
3.145
39
João Fonseca
1.315
1.129
Ficha técnica
João Fonseca x Jaume Munar
ATP da Basileia - semifinal
🕐 Data e hora: sábado, 25 de outubro, às 10h (de Brasília)
🕐 Data e hora: sábado, 25 de outubro, às 10h (de Brasília)
🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
