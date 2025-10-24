menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca x Munar na semi do ATP da Basileia: quando, horário e onde assistir

Brasileiro disputa primeira semifinal de um torneio nível 500

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
16:24
João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: CLIVE BRUNSKILL )
João Fonseca enfrenta o espanhol Jaume Munar neste sábado (25) pela semifinal do ATP da Basileia, na Suiça. O brasileiro chega pela primeira vez na semifinal de um torneio nível 500 da ATP. Esse tipo de torneio fica atrás apenas dos Masters 1000 e Grand Slams. A partida será às 10h (de Brasília) e tem transmissão da ESPN e Disney+.

O brasileiro passou pelas oitavas por conta da desistência do tcheco Jakub Menšík e, pelas quartas, com a desistência do canadense Denis Shapovalov, após virada e quebra feita pelo brasileiro durante a partida. O carioca agora é 39º no ranking da ATP, somando 1315 pontos.

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

— Essa semana tem sido muito diferente do normal. Ganhei na primeira contra o atual campeão, na segunda o Mensik infelizmente não pôde jogar, e agora nas quartas o meu adversário precisou se retirar. Eu estou aqui, pegando as minhas oportunidades. Agora vai ser mais um jogo difícil. Apesar do Munar não ser um jogador com um ranking muito alto, ele joga muito bem nessas condições, então eu tenho que tomar cuidado — disse João Fonseca após a partida.

Ranking parcial da ATP - top 10 (atualizado às 14h45 de 24 de outubro)

Pos. parcialTenistaPontos parciaisPontos oficiais

1

Carlos Alcaraz

11.340

11.340

2

Jannik Sinner

10.200

10.000

3

Alexander Zverev

6.030

5.930

4

Taylor Fritz

4.685

4.645

5

Novak Djokovic

4.580

4.580

6

Alex de Minaur

3.935

3.935

7

Ben Shelton

3.820

4.100

8

Lorenzo Musetti

3.585

3.685

9

Casper Ruud

3.235

3.145

10

Felix Auger-Aliassime

3.105

3.145

39

João Fonseca

1.315

1.129

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ficha técnica
João Fonseca x Jaume Munar
ATP da Basileia - semifinal

🥎 Confronto: João Fonseca (BRA), Denis Shapovalov (CAN)
🕐 Data e hora: sábado, 25 de outubro, às 10h (de Brasília)
🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça
📺 Transmissão: ESPN e Disney+

