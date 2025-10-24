Dadá Vieira projeta João Fonseca na final do ATP: "Mais bola que o Munar"

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, está a um passo de mais um feito marcante em sua carreira. A comentarista da ESPN, Dadá Vieira, demonstrou confiança no desempenho do jovem talento e acredita que o estilo de jogo do adversário pode favorecer o tenista.

-O João tem uma grande chance contra o Munar. É um jogo que encaixa bem pra ele, desde que tenha paciência. O Munar é um jogador consistente, que não te apressa e gosta de trocar muita bola, mas o João tem mais potência, mais velocidade, mais bola. Se souber esperar a hora certa, pode vencer e chegar à final - analisou.

Para Dadá, o momento vivido por Fonseca é fruto de uma evolução planejada e madura. Nas quartas de final, Fonseca reagiu e virou contra o canadense Denis Shapovalov, avançando após desistência do rival quando vencia por 4 a 1 no terceiro set. Já Munar se classificou após a saída de Felix Auger-Aliassime.

-Ele está crescendo no tempo certo. Já ganhou o Next Gen, já conquistou ATP 250, challenger, e agora chega a uma semifinal de 500. É o caminho natural. O João ainda vai dar muitas alegrias ao tênis brasileiro - completou Dadá.

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Onde assitir João Fonseca

Após garantir vaga inédita na semifinal de um ATP 500, o brasileiro encara neste sábado (25), às 10h (de Brasília), o espanhol Jaume Munar na Basileia (Suíça), com transmissão ao vivo no Disney+ e ESPN 2.