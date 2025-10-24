João Fonseca alcança melhor ranking da carreira com vitória no ATP da Basileia
Brasileiro venceu canadense nesta sexta-feira (24)
O tenista João Fonseca venceu nas quartas de final do ATP 500 da Basileia e garantiu o melhor ranking da carreira. O carioca agora é 39º no ranking da ATP, somando 1315 pontos. Entretanto, as posições ganhas no ATP da Basileia só devem entrar na atualização de segunda-feira (27) do ranking oficial.
Desde a última atualização do ranking da ATP, João Fonseca subiu sete posições. Nas oitavas, a desistência do tcheco Jakub Menšík fez com que o brasileiro igualasse o melhor ranking já alcançado, chegando à 42ª posição. Nesta sexta-feira, Denis Shapovalov, adversário do brasileiro, desistiu no final da partida, após ser quebrado duas vezes e sofrer uma virada de Fonseca.
Ranking parcial da ATP - top 10 (atualizado às 14h45 de 24 de outubro)
|Pos. parcial
|Tenista
|Pontos parciais
|Pontos oficiais
1
Carlos Alcaraz
11.340
11.340
2
Jannik Sinner
10.200
10.000
3
Alexander Zverev
6.030
5.930
4
Taylor Fritz
4.685
4.645
5
Novak Djokovic
4.580
4.580
6
Alex de Minaur
3.935
3.935
7
Ben Shelton
3.820
4.100
8
Lorenzo Musetti
3.585
3.685
9
Casper Ruud
3.235
3.145
10
Felix Auger-Aliassime
3.105
3.145
39
João Fonseca
1.315
1.129
João enfrenta o espanhol Jaume Munar no jogo que vale vaga na final. A partida será neste sábado, às 10h. O Lance! acompanha em tempo real! Vai ser o primeiro confronto entre os dois tenistas.
Como foi o jogo João Fonseca x Denis Shapovalov
O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.
No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.
