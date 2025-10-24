menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca alcança melhor ranking da carreira com vitória no ATP da Basileia

Brasileiro venceu canadense nesta sexta-feira (24)

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/10/2025
14:54
Atualizado há 0 minutos
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
O tenista João Fonseca venceu nas quartas de final do ATP 500 da Basileia e garantiu o melhor ranking da carreira. O carioca agora é 39º no ranking da ATP, somando 1315 pontos. Entretanto, as posições ganhas no ATP da Basileia só devem entrar na atualização de segunda-feira (27) do ranking oficial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Desde a última atualização do ranking da ATP, João Fonseca subiu sete posições. Nas oitavas, a desistência do tcheco Jakub Menšík fez com que o brasileiro igualasse o melhor ranking já alcançado, chegando à 42ª posição. Nesta sexta-feira, Denis Shapovalov, adversário do brasileiro, desistiu no final da partida, após ser quebrado duas vezes e sofrer uma virada de Fonseca.

Ranking parcial da ATP - top 10 (atualizado às 14h45 de 24 de outubro)

Pos. parcialTenistaPontos parciaisPontos oficiais

1

Carlos Alcaraz

11.340

11.340

2

Jannik Sinner

10.200

10.000

3

Alexander Zverev

6.030

5.930

4

Taylor Fritz

4.685

4.645

5

Novak Djokovic

4.580

4.580

6

Alex de Minaur

3.935

3.935

7

Ben Shelton

3.820

4.100

8

Lorenzo Musetti

3.585

3.685

9

Casper Ruud

3.235

3.145

10

Felix Auger-Aliassime

3.105

3.145

39

João Fonseca

1.315

1.129

João enfrenta o espanhol Jaume Munar no jogo que vale vaga na final. A partida será neste sábado, às 10h. O Lance! acompanha em tempo real! Vai ser o primeiro confronto entre os dois tenistas.

continua após a publicidade
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Como foi o jogo João Fonseca x Denis Shapovalov

O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.

No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

