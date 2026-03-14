Alcaraz tenta igualar marca de Djokovic, Federer e Sampras neste sábado; entenda

Único invicto na temporada, Carlos Alcaraz pode alcançar mais um feito raro, neste sábado. Caso confirme o favoritismo contra o russo Daniil Medvedev (11º), na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, o bicampeão (vencedor em 2023 e 2024) vai chegar à 17ª vitória em 17 jogos em 2026.

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Desde a criação do ranking, em 1990, apenas outros dois ex-líderes do ranking venceram os 17 primeiros confrontos de uma temporada: o americano Pete Sampras (em 1997), o sérvio Novak Djokovic (em 2017) e o suíço Roger Federer (2018). O tenista da Sérvia, aliás, foi ainda mais além em 2020 (vencendo os 26 jogos iniciais) e em 2011 (quando emplacou a incrível série de 41 triunfos). Em 2022, o espanhol Rafael Nadal ganhou as 20 primeiras partidas.

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Em 2026, Alcaraz venceu, pela primeira vez, o Australian Open, em janeiro, e, no mês seguinte, conquistou o ATP 500 de Doha, no Catar.

Alcaraz lidera o confronto direto

Neste sábado, será o nono duelo entre o líder do ranking e Medvedev. E o espanhol lidera, com seis vitórias até aqui, quatro delas nos últimos quatro jogos. O mais recente foi na semifinal do ATP 500 de Pequim, em 2024.

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Já o mais recente triunfo do russo sobre o número 1 do mundo foi na semifinal do US Open de 2023.

Quem vencer a semifinal entre Alcaraz e Medvedev decide, domingo, o título contra o italiano Jannik Sinner ou o alemão Alexander Zverev.