Tênis

Aos 31 anos, Pegula alcança feito inédito no Australian Open; vídeo

Americana derrota compatriota Anisimova por 2 a 0

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
01:24
A americana Jessica Pegula se estica para devolver a bola contra a compatriota Amanda Anisimova no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
A americana Jessica Pegula se estica para devolver a bola contra a compatriota Amanda Anisimova no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mais experiente entre as top 10, Jessica Pegula, aos 31 anos, alcançou, nesta quarta-feira (28), a primeira semifinal de Australian Open na carreira. Num duelo de americanas, o triunfo sobre Amanda Anisimova (4ª) foi por 6/2 e 7/6 (1).

➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Além de Pegula e Anisimova, os EUA tiveram outra tenista entre as oito melhores do Australian Open: Coco Gauff (3ª), que foi surpreendida pela ucraniana Elena Svitolina (12ª) nas quartas de final.

Em seis participações anteriores em Melbourne, Pegula tinha como melhor resultado as quartas de final, alcançada em 2021, 2022 e 2023. Já há dois anos, Pegula caiu na segunda rodada e, em 2025, na terceira.

Pegula desafia Rybakina

Vice-campeã do US Open de 2024, a americana busca a segunda decisão de Grand Slam na carreira. E, para chegar lá, terá de derrotar a cazaque Elena Rybakina (5ª),que derrotou a vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek.

E o confronto direto está empatado entre as duas semifinalistas, com três vitórias para cada. A tenista do Cazaquistão venceu o último duelo, nas semifinais do WTA Finals, em outubro, também na quadra rápida.

Quem avançar decide, no sábado, o título contra Svitolina ou a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka (campeã em 2023 e 2024 e atual vice).

Como foi a vitória

Nesta quarta, Pegula precisou de apenas 30 minutos para vencer o primeiro set. O segundo foi bem mais equilibrado, e Anisimova chegou a abrir 5/3. No tiebreak, no entanto, a experiente americana se impôs e garantiu feito inédito em Melbourne.

A frustração de Amanda Anisimova na derrota para a compatriota Jessica Pegula no Australian Open . (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
