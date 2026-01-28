Aos 31 anos, Pegula alcança feito inédito no Australian Open; vídeo
Americana derrota compatriota Anisimova por 2 a 0
Mais experiente entre as top 10, Jessica Pegula, aos 31 anos, alcançou, nesta quarta-feira (28), a primeira semifinal de Australian Open na carreira. Num duelo de americanas, o triunfo sobre Amanda Anisimova (4ª) foi por 6/2 e 7/6 (1).
Além de Pegula e Anisimova, os EUA tiveram outra tenista entre as oito melhores do Australian Open: Coco Gauff (3ª), que foi surpreendida pela ucraniana Elena Svitolina (12ª) nas quartas de final.
Em seis participações anteriores em Melbourne, Pegula tinha como melhor resultado as quartas de final, alcançada em 2021, 2022 e 2023. Já há dois anos, Pegula caiu na segunda rodada e, em 2025, na terceira.
Pegula desafia Rybakina
Vice-campeã do US Open de 2024, a americana busca a segunda decisão de Grand Slam na carreira. E, para chegar lá, terá de derrotar a cazaque Elena Rybakina (5ª),que derrotou a vice-líder do ranking, a polonesa Iga Swiatek.
E o confronto direto está empatado entre as duas semifinalistas, com três vitórias para cada. A tenista do Cazaquistão venceu o último duelo, nas semifinais do WTA Finals, em outubro, também na quadra rápida.
Quem avançar decide, no sábado, o título contra Svitolina ou a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka (campeã em 2023 e 2024 e atual vice).
Como foi a vitória
Nesta quarta, Pegula precisou de apenas 30 minutos para vencer o primeiro set. O segundo foi bem mais equilibrado, e Anisimova chegou a abrir 5/3. No tiebreak, no entanto, a experiente americana se impôs e garantiu feito inédito em Melbourne.
