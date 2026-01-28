Sem ceder sets, Rybakina volta à semifinal do Australian Open
Cazaque elimina Swiatek por 7/5 e 6/1
Nesta quarta-feira (28), a cazaque Elena Rybakina, número 5 do mundo, tendo o saque como uma de suas maiores armas, alcançou a quarta semifinal de Grand Slam na carreira. Graças à vitória sobre a polonesa (e ex-líder do ranking) Iga Swiatek (2ª), por 7/5 e 6/1, no Australian Open.
Vice em Melbourne em 2023, quando perdeu para a bielorrussa Aryna Sabalenka, e campeã de Wimbledon de 2022, Rybakina vai enfrentar uma americana na final: Jessica Pegula ou Amanda Anisimova. Caso avance novamente, a tenista do Cazaquistão vai alcançar final inédita na carreira.
Rybakina pode reencontrar Sabalenka
Numa provável final, Rybakina, que ainda não perdeu sets em cinco partidas em Melbourne, pode reencontrar Sabalenka. Isso porque a número 1 do mundo faz a outra semifinal contra a ucraniana Elena Svitolina, que surpreendeu a americana Coco Gauff nas quartas de final.
Até hoje, a única semifinal de Slam que a cazaque, de 26 anos, perdeu foi em 2024, em Wimbledon, em duelo contra a tcheca Barbora Krejcikova. Dois anos antes, seu único título desse nível de torneio veio com triunfo sobre a tunisiana Ons Jabeur, na grama londrina.
