menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Sem ceder sets, Rybakina volta à semifinal do Australian Open

Cazaque elimina Swiatek por 7/5 e 6/1

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
00:44
A cazaque Elena Rybakina devolve a bola na vitória sobre a polonesa Iga Swiatek em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraA cazaque Elena Rybakina devolve a bola na vitória sobre a polonesa Iga Swiatek em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (28), a cazaque Elena Rybakina, número 5 do mundo, tendo o saque como uma de suas maiores armas, alcançou a quarta semifinal de Grand Slam na carreira. Graças à vitória sobre a polonesa (e ex-líder do ranking) Iga Swiatek (2ª), por 7/5 e 6/1, no Australian Open.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Vice em Melbourne em 2023, quando perdeu para a bielorrussa Aryna Sabalenka, e campeã de Wimbledon de 2022, Rybakina vai enfrentar uma americana na final: Jessica Pegula ou Amanda Anisimova. Caso avance novamente, a tenista do Cazaquistão vai alcançar final inédita na carreira.

Rybakina pode reencontrar Sabalenka

Numa provável final, Rybakina, que ainda não perdeu sets em cinco partidas em Melbourne, pode reencontrar Sabalenka. Isso porque a número 1 do mundo faz a outra semifinal contra a ucraniana Elena Svitolina, que surpreendeu a americana Coco Gauff nas quartas de final.

continua após a publicidade

Até hoje, a única semifinal de Slam que a cazaque, de 26 anos, perdeu foi em 2024, em Wimbledon, em duelo contra a tcheca Barbora Krejcikova. Dois anos antes, seu único título desse nível de torneio veio com triunfo sobre a tunisiana Ons Jabeur, na grama londrina.

A cazaque Elena Rybakina na vitória sobre a polonesa Iga Swiatek no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)
A cazaque Elena Rybakina na vitória sobre a polonesa Iga Swiatek no Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias