Tênis

Mini-craques do futuro: Léo Storck, sparring da sorte de Djokovic

Cuiabano, de 16 anos, treinou com o recordista de Grand Slams

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
09:00
Leonardo Storck em treino no Australian Open (Reprodução)
imagem cameraLeonardo Storck em treino no Australian Open (Reprodução)
  Matéria
  • Mais Notícias
Número 59 do ranking mundial juvenil, o cuiabano radicado no Rio de Janeiro Leonardo Storck viveu uma experiência inédita nos últimos dias, em Melbourne. Após vencer o torneio classificatório na capital fluminense, o tenista, de 16 anos, jogou a chave juvenil do Australian Open pela primeira vez.

Rybakina vai reeditar final de 2023 do Australian Open contra Sabalenka

Além de ter debutado em torneios de Grand Slam da categoria, o tenista, que é uma das estrelas da Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, treinou com ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic em Melbourne. Como se sabe, o ex-número 1 do mundo, de 38 anos, recordista de títulos de Grand Slams (24) e do Australian Open (10), disputa, no domingo, a 11ª final no torneio contra o espanhol Carlos Alcaraz.

- Foi uma experiência muito boa. O contato foi rápido, mais durante o aquecimento, mas mesmo assim valeu muito. Sempre dá para aprender alguma coisa - afirmou Storck.

➡️Mini-craques do futuro: Guto Miguel no caminho certo para brilhar entre os profissionais

Treino com Djokovic antes de jogo com Musetti

O ex-líder do ranking treinou com o jovem brasileiro horas antes de enfrentar o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final em Melbourne.

No currículo, o cuiabano tem o J100 de Londrina, o J60 de Curitiba, além da final do J200 de Santiago, no Chile, além do bicampeonato Sul-Americano pelo Brasil, em 2024 e 2025.

➡️Mini-craques do futuro: Naná Silva, aos 15 anos, colecionou feitos em 2025

Acompanhado pelo técnico Bruno Savi, Storck perdeu na estreia de simples do Australian Open para o taiwanês Kuan Chen, 16º do ranking mundial, por 6/4 e 6/3. Nas duplas, o brasileiro, ao lado do equatoriano Emilio Camacho, foi superado pelos japoneses Hyu Kawanishi e Kanta Watanabe, com parciais de 7/5 e 6/4.

De volta ao Rio, o cuiabano está se preparando para os próximos desafios. Assunção, no Paraguai, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, além do J300 de Porto Alegre e do tradicional Banana Bowl, em Gaspar, em Santa Catarina, estão no radar do brasileiro.

Novak Djokovic cumprimenta Bruno Savi, técnico de Leonardo Storck, no Australian Open (Divulgação)
Novak Djokovic cumprimenta Bruno Savi, técnico de Leonardo Storck, no Australian Open (Divulgação)

