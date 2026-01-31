Mini-craques do futuro: Léo Storck, sparring da sorte de Djokovic

Conteúdo Especial

Número 59 do ranking mundial juvenil, o cuiabano radicado no Rio de Janeiro Leonardo Storck viveu uma experiência inédita nos últimos dias, em Melbourne. Após vencer o torneio classificatório na capital fluminense, o tenista, de 16 anos, jogou a chave juvenil do Australian Open pela primeira vez.

Além de ter debutado em torneios de Grand Slam da categoria, o tenista, que é uma das estrelas da Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, treinou com ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic em Melbourne. Como se sabe, o ex-número 1 do mundo, de 38 anos, recordista de títulos de Grand Slams (24) e do Australian Open (10), disputa, no domingo, a 11ª final no torneio contra o espanhol Carlos Alcaraz.

- Foi uma experiência muito boa. O contato foi rápido, mais durante o aquecimento, mas mesmo assim valeu muito. Sempre dá para aprender alguma coisa - afirmou Storck.

Treino com Djokovic antes de jogo com Musetti

O ex-líder do ranking treinou com o jovem brasileiro horas antes de enfrentar o italiano Lorenzo Musetti nas quartas de final em Melbourne.

No currículo, o cuiabano tem o J100 de Londrina, o J60 de Curitiba, além da final do J200 de Santiago, no Chile, além do bicampeonato Sul-Americano pelo Brasil, em 2024 e 2025.



Acompanhado pelo técnico Bruno Savi, Storck perdeu na estreia de simples do Australian Open para o taiwanês Kuan Chen, 16º do ranking mundial, por 6/4 e 6/3. Nas duplas, o brasileiro, ao lado do equatoriano Emilio Camacho, foi superado pelos japoneses Hyu Kawanishi e Kanta Watanabe, com parciais de 7/5 e 6/4.

De volta ao Rio, o cuiabano está se preparando para os próximos desafios. Assunção, no Paraguai, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, além do J300 de Porto Alegre e do tradicional Banana Bowl, em Gaspar, em Santa Catarina, estão no radar do brasileiro.