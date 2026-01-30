Alcaraz vomita em quadra e desmente polêmica sobre atendimento médico; veja vídeo

Carlos Alcaraz, o número 1 do mundo, superou uma maratona de 5h27m e, mais importante, pôs fim à polêmica levantada por Alexander Zverev. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o jovem espanhol vomitando durante o intervalo de sets, evidenciando que a pausa médica solicitada não foi apenas por cãibras, como acusava o rival alemão.

A vitória épica sobre Alexander (3º do mundo) – com parciais de 6/4, 7/6 (5), 6/7 (3), 6/7 (4) e 7/5 – garantiu a Alcaraz, de 22 anos, a primeira final da sua carreira no Australian Open. A semifinal foi a mais longa da história do torneio e a partida mais demorada desta edição.

O duelo e a polêmica

O confronto, um verdadeiro choque de titãs, atingiu seu ponto de maior tensão no terceiro set. Alcaraz, após vomitar discretamente, sofreu com cãibras na coxa direita, sinalizou dificuldades de movimentação, mas conseguiu confirmar o saque, fazendo 5/4.

No intervalo seguinte, solicitou a intervenção médica, o que inflamou a discussão. Zverev protestou veementemente, alegando que, pelas regras do tênis, atendimento médico não é permitido para casos de cãibras. O alemão chegou a acusar Alcaraz e o italiano Jannik Sinner de serem privilegiados nos torneios.

Apesar das restrições de movimento, Alcaraz retornou à quadra buscando finalizar os pontos rapidamente. Ele sacou e marcou 6/5. Contudo, no tie-break, Zverev demonstrou domínio, fechou o set em 7/3 e impôs a primeira derrota de set ao espanhol no torneio, após seis partidas.

O espanhol Carlos Alcaraz comemora a vitória sobre o alemão Alexander Zverev na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 30 de janeiro de 2026. (Foto: Izhar Khan/Afp)

A final e o futuro de Zverev

Alcaraz buscará o título inédito do Australian Open neste domingo (31), às 5h30 (de Brasília), em sua oitava final de Grand Slam. O adversário será o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão) ou o sérvio Novak Djokovic (recordista de troféus, com 10).

Zverev, vice-campeão em 2025, adia, novamente, a busca pelo primeiro título de Slam, aos 28 anos. Além da final de Melbourne, o alemão foi vice do US Open de 2020 e de Roland Garros em 2024. A batalha desta sexta-feira foi, também, a terceira partida mais longa da história do torneio.

