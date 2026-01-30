Dupla anfitriã quebra escrita de 62 anos no Australian Open; entenda
Olivia Gadecki e John Peers defenderam o título nas duplas mistas
- Matéria
- Mais Notícias
Se conquistar um título de Grand Slam é um feito para poucos, repetir a façanha é ainda mais desafiador. Pois, nesta sexta-feira, pela primeira vez em 62 anos, dois anfitriões venceram, pela segunda temporada consecutiva, as duplas mistas do Australian Open. Convidados da organização, Olivia Gadecki e John Peers derrotaram, na decisão, os franceses Kristina Mladenovic e Manuel Guinard, de virada, dor 4/6, 6/3 e 10/8.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Rybakina vai reeditar final de 2023 do Australian Open contra Sabalenka
+ Aposte na vitória do seu tenista preferido no Australian Open!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
A última dupla da casa a ganhar dois títulos seguidos no primeiro Grand Slam da temporada era formada pela lenda Margaret Court (que dá nome a uma das principais quadras do Melbourne Park) e Ken Fletcher. Já o sueco Jim Pugh e a tcheca Jana Novotna formaram a última dupla mista a ganhar dois títulos consecutivos no torneio, em 1989.
Como se sabe, nas semifinais, a dupla vice-campeã derrotou a brasileira Luisa Stefani e o salvadorenho Marcelo Arevalo. Há três anos, a paulistana venceu as duplas mistas ao lado do gaúcho Rafael Matos.
Segue o jejum nas simples masculinas do Australian Open
Se, nas duplas mistas, esse jejum foi quebrado, nas simples masculina segue a frustração dos donos da casa por não ver um campeão desde 1976. O último foi Mark Edmondson. Na atual edição, quem chegou mais longe foi Alex De Minaur, sexto do mundo, superado nas quartas de final pelo líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.
Já nas simples femininas, Ashleigh Barty, em 2022, foi a última tenista da casa a triunfar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias