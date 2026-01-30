Torcida do Flamengo manda recado a Michael após rescisão de contrato

Depois de duas passagens, parece ter chegado ao fim a história entre Flamengo e Michael. Na manhã desta sexta-feira (30), as partes assinaram a rescisão contratual do atacante, que está a caminho da Arábia Saudita. Nas redes sociais, muitos rubro-negros mandaram um recado ao jogador.

continua após a publicidade

Michael tinha contrato com o Flamengo até o final de 2028, mas não vinha sendo relacionado para os jogos sob o comando de Filipe Luís. As partes entenderam que esse foi o momento para o rompimento. Para que isso fosse concretizado, clube e jogador chegaram a um acordo pelos valores que o atacante tem para receber, flexibilizados por ambos.

➡️Atuação de Wesley, ex-Flamengo, vira debate na Europa: 'Cada vez mais'

Nas redes sociais, apesar da passagem apagada, muitos torcedores do Flamengo demonstraram gratidão ao jogador pelos títulos conquistados juntos. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Europeus reagem à chegada de Lucas Paquetá no Flamengo: 'Me sinto mal'

Michael em ação pelo Flamengo diante do Mirassol, pela rodada final do Brasileirão 2025 (Foto: Caique Coufal / Flamengo)

Veja recados dos rubro-negros a Michael

Destino do ex-Flamengo

Nas últimas semanas, o nome de Michael esteve no radar do Santos. O Peixe, no entanto, desistiu do negócio por conta do alto salário do jogador no Flamengo. Agora, seu provável destino é a Arábia Saudita, país em que vestiu as cores do Al-Hilal. O Al-Ula vem mantendo conversas pelo atleta, e um acerto parece estar próximo.

Michael encerra a sua segunda passagem com a camisa rubro-negra com 46 partidas, seis gols e cinco assistências. Em toda a sua trajetória no clube carioca, foram 151 jogos, com 104 vitórias, 26 empates e 21 derrotas.

continua após a publicidade

🤑 Aposte na vitória do Flamengo no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas