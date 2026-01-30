Pausa médica de Alcaraz gera críticas a favor de Zverev: 'A regra é clara'

O primeiro finalista do Australian Open está definido: Carlos Alcaraz, de apenas 22 anos, garantiu sua vaga na decisão nesta sexta-feira (30), por 3 sets a 2, após um confronto épico contra Alexander Zverev. No entanto, a vitória do espanhol, em uma batalha de 5 horas e 27 minutos, foi ofuscada por uma controvérsia envolvendo um atendimento médico solicitado por Alcaraz durante o terceiro set.

Após o término da partida, as redes sociais foram inundadas por comentários de internautas, muitos dos quais eram apoiadores de Zverev, ecoando a crítica de que a regra é "muito clara" e o atendimento a Alcaraz teria sido indevido. O episódio reacendeu o debate sobre possíveis privilégios concedidos a tenistas de elite, com alguns usuários mencionando Alcaraz e Jannik Sinner como beneficiados em grandes torneios. Coisa que Zverev também disse durante a partida.

O momento da pausa

O duelo, um verdadeiro choque de titãs, atingiu seu ponto de tensão quando Alcaraz, sofrendo com cãibras na coxa direita, sinalizou dificuldades de movimentação. Mesmo limitado, o espanhol confirmou o saque, fazendo 5/4. No intervalo seguinte, ele solicitou a intervenção médica, o que inflamou a discussão.

Zverev, o adversário alemão, protestou veementemente, alegando que, pelas regras do tênis, atendimento médico não é permitido para casos de cãibras. A pausa gerou debate, mas Alcaraz retornou à quadra, ainda com restrições de movimento, e buscou finalizar os pontos rapidamente. Ele sacou e marcou 6/5. Contudo, no tie-break, Zverev demonstrou domínio e fechou o set em 7/3, impondo a primeira derrota de set ao espanhol no torneio, após seis partidas.

Após a derrota, Zverev citou durante coletiva não ter se agradado com a pausa médica, mas exaltou a partida e finalizou dizendo que esse não deveria ser o assunto principal.

*TRADUÇÃO: "Ele estava com cãibras. Normalmente, não se pode interromper o jogo por motivos médicos devido a cãibras. Mas o que eu posso fazer? Não é minha decisão. Eu não gostei, mas não é minha decisão. Eu simplesmente disse que era uma grande mentira.

Para ser honesto, foi há 17 horas. Não me lembro muito bem. Tenho certeza de que alguém gravou em vídeo e você pode conferir. Mas, para ser sincero, não quero falar sobre isso agora. Acho que essa foi uma das melhores batalhas que já aconteceram na Austrália. Não merece ser o assunto principal."

Domingo, às 5h30 (de Brasília), em sua oitava final de Grand Slam, o líder do ranking busca o título que lhe falta desse nível contra o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão) ou o sérvio Novak Djokovic (recordista de troféus, com 10).

Zverev, por sua vez, atual vice-campeão, adia, novamente, a busca pelo primeiro título de Slam, aos 28 anos. Além da final de Melbourne em 2025, o alemão foi vice do US Open de 2020 e de Roland Garros em 2024.

O espanhol Carlos Alcaraz dá autógrafos após vencer o alemão Alexander Zverev na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 30 de janeiro de 2026. (Foto: Izhar Khan/Afp)

