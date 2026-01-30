Alcaraz supera cãibras, vira set decisivo e alcança final inédita no Australian Open

Foi na raça e com requintes dramáticos que o espanhol Carlos Alcaraz alcançou, nesta sexta-feira, aos 22 anos, a primeira final do Australian Open. Na semifinal mais longa da história do torneio e na partida mais demorada desta edição, o líder do ranking sofreu com cãibras e vômito no final do terceiro set, perdia por 5 a 3 a parcial decisiva, ainda assim derrotou o alemão Alexander Zverev (3º do mundo), por 6/4, 7/6 (5), 6/7 (3), 6/7 (4) e 7/5. A batalha durou nada menos que 5h27m.

- Sempre digo que você precisa acreditar em si, não importa o que você esteja enfrentando. Não importa nada, tem que acreditar em você mesmo todo o tempo. Estava sofrendo no meio do terceiro set. Fisicamente foi uma das partidas mais desgastantes que joguei na minha curta carreira. Coloquei meu coração na partida, sabia que teria minhas chances e lutei até a última bola. Estou extremamente orgulhoso com a maneira como lutei - celebrou o número 1 do mundo, o mais jovem a alcançar quatro finais consecutivas de Grand Slam na Era Aberta (desde 1968).

- Obrigado por me colocar mais pressão. Estou brincando. Estou muito feliz por ter a chance de jogar minha primeira final aqui. É algo que eu buscava muito. Tem sido duas incríveis semanas até aqui, meu nível melhorou muito, não estaria aqui sem vocês, é um prazer jogar diante dessa torcida. A maneira como vocês me colocaram na partida, me empurraram em cada bola ponto. Sou muito grato pelo apoio não só nessa partida, mas em todo o torneio.



A batalha desta sexta-feira foi, também, a terceira partida mais longa da história do torneio.

Domingo, às 5h30 (de Brasília), em sua oitava final de Grand Slam, o líder do ranking busca o título que lhe falta desse nível contra o italiano Jannik Sinner (atual bicampeão) ou o sérvio Novak Djokovic (recordista de troféus, com 10).

O espanhol Carlos Alcaraz levanta a torcida na semifinal do Australian Open contra o alemão Alexander Zverev (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Zverev, por sua vez, atual vice-campeão, adia, novamente, a busca pelo primeiro título de Slam, aos 28 anos. Além da final de Melbourne em 2025, o alemão foi vice do US Open de 2020 e de Roland Garros em 2024.

O espanhol Carlos Alcaraz recebe atendimento médico na semifinal do Australian Open contra o alemão Alexander Zverev (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi a dramática semifinal

Zverev vinha confirmando o serviço com relativa facilidade até que, no sétimo game (3/3), salvou o primeiro break do jogo. Porém, para frustração do alemão, uma dupla-falta, dois games depois, cedeu a quebra ao líder do ranking. Em seguida, Alcaraz sacou para fechar a primeira parcial, que durou 40 minutos.

O atual vice-campeão só foi ameaçar o saque do adversário no sexto game do segundo set. E aproveitou a terceira chance para conquistar a quebra (vídeo abaixo).

Em seguida, sacou para abrir 5/2. Dois games depois, sacando em 5/3, Zverev sofreu a quebra de volta. Dois games depois, servindo em 5/5, o alemão saiu do buraco, salvando dois breaks.

No tiebreak, o equilíbrio permaneceu até o 5/5, quando Zverev falhou em um voleio, teoricamente, fácil. Na sequência, o espanhol acertou uma direita cruzada, que o adversário mandou para fora, finalizando o set.

A terceira parcial foi equilibrada até o nono game, quando Alcaraz sinalizou que sofria com cãibras na coxa direita e passou a ter dificuldades para se movimentar. Ainda assim, confirmou o saque e fez 5/4. No intervalo, pediu atendimento médico. Dali até o final da parcial, havia a expectativa, dos jogadores e da torcida, se o espanhol desistira da partida.

Mas Alcaraz, ainda com limitações para se movimentar, buscando finalizar logo os pontos, sacou e marcou 6/5. No tiebreak, no entanto, Zverev dominou e fechou em 7/3. Foi o primeiro set perdido pelo espanhol no torneio, em seis partidas.

Aos poucos, o líder do ranking foi recuperando a normalidade nos movimentos no quarto set, para alívio da maior parte da torcida, que celebrava seus pontos. No sexto game, salvou dois breaks. O primeiro deles com um ace a mais de 200 km/h.

Quando confirmou o serviço e empatou em 5/5, Alcaraz colocou a mão no ouvido, pedindo apoio dos torcedores e foi prontamente atendido.

Sem quebras, o jogo foi, novamente, ao tiebreak. O primeiro minibreak foi a favor do alemão, que fez 2/1, mas Alcaraz deu o troco nos dois pontos seguintes, virando para 3/2. O número 3 do mundo empatou em 3/3 e em 4/4. Com um backhand na rede do espanhol, Zverev chegou ao set point: 6/4. No ponto seguinte, com uma direita cruzada, o atual vice-campeão fechou mais um dramático set.

Com uma dupla-falta, o líder do ranking foi quebrado na abertura da parcial decisiva. Em seguida, o rival abriu 2/0. Quando sacou em 2/1, Zverev salvou dois breaks. Dois games depois, no 3/2, o número 3 do mundo salvou mais um. O dramático oitavo game durou mais de sete minutos, e Alcaraz desperdiçou outros dois breaks, quando o adversário serviu em 4/3.

Zverev sacou para o jogo em 5/4, mas o número 1 do mundo voltou a ameaçar o saque e, dessa vez, aproveitou o primeiro break, com uma bola para fora. O alemão sacava em 15/40.

No game seguinte, Alcaraz levantou novamente a torcida ao virar para 6/5 o set decisivo.

Zverev, em seguida, sacou sob enorme pressão e levou a virada. O ponto final foi um voleio na rede do alemão.

No final, um abraço entre os dois gigantes encerrou uma partida épica na Rod Laver Arena.