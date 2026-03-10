Loio no Lance! vê João Fonseca com armas que devem incomodar Sinner

Conteúdo Especial

Primeiro brasileiro desde 2012 a alcançar as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, João Fonseca pode conquistar, nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), a maior vitória da carreira. Isso porque o brasileiro, de 19 anos e 35 do mundo, mede forças, pela primeira vez, com o favorito italiano Jannik Sinner, de 24 anos, ex-líder do ranking e atual segundo.

Com 328 triunfos (em 416 jogos) e 24 títulos no currículo, o tenista da Itália já defenderia o favoritismo contra qualquer outro adversário que não fosse Carlos Alcaraz. Como se sabe, o espanhol, de 22 anos, líder do ranking, foi o algoz de Sinner nas finais de Roland Garros e do US Open de 2025, entre outras.

Inúmeros feitos do número 2 do mundo à parte, com destaque para seus quatro troféus de Grand Slams (dois no Australian Open, outro em Wimbledon e um no US Open), João Fonseca chega voando à sua primeira partida de oitavas de Masters 1000 na carreira. Desde a estreia, contra o belga Raphael Collignon, até a convincente vitória sobre o anfitrião Tommy Paul (24º), na terceira rodada, o brasileiro vem subindo demais de produção. E mostrando cada vez mais repertório.

Comparativo entre as carreiras de João Fonseca e Jannik Sinner (Reprodução)

Até agora, o duelo que mais exigiu do jovem carioca, no torneio californiano, foi na segunda rodada, quando salvou dois match-points contra o russo Karen Khachanov (16º e ex-top 8). Ali, contra um adversário igualmente bastante agressivo, João Fonseca soube sair do buraco e conquistar uma vitória impressionante.

Entre os muitos números que mostram o equilíbrio no confronto contra Khachanov, o carioca fez mais winners (32 a 29) e cometeu menos erros não-forçados que o adversário (38 a 43). Tais estatísticas mostram que o número 1 do Brasil buscou mais certeiro no ataque e, ao mesmo tempo, não deu tantos pontos de graça.

Números da vitória de João Fonseca sobre o russo Karen Khachanov (Reprodução)

Embora não tivesse exigido tanto quanto o russo, o imprevisível Paul tentou de quase tudo contra João Fonseca: slices, subidas à rede, ótimos saques. Ainda assim, o brasileiro tinha resposta para cada investida do adversário e teve mais winners (20 a 16) e bem menos erros não-forçados (12 a 31) que o anfitrião.

No triunfo sobre o americano, o número 1 do Brasil venceu 50% dos 58 dos pontos que o oponente sacou. E ganhou 70% das 50 oportunidades em que foi para o saque, fundamento que deve ser fundamental para encarar o número 2 do mundo.

Números da vitória de João Fonseca sobre o americano Tommy Paul em Indian Wells (Reprodução)

João Fonseca também melhorou o condicionamento físico

Paul teve apenas 32% de aproveitamento com o segundo serviço, muito por causa das ótimas devoluções de serviço de João Fonseca, o que pode ser outra arma contra Sinner.

Embora não haja números sobre isso, o brasileiro vem melhorando o condicionamento físico e, consequentemente, a movimentação em quadra. O ponto abaixo, na vitória sobre Paul, é uma boa demonstração dessa evolução:

Enfim, estar afiado no saque e na devolução será muito importante para o número 1 do Brasil derrubar mais um favorito e levar o Brasil de volta às quartas de final de um Masters 1000 pela primeira vez em 15 anos. O último foi Thomaz Bellucci, no saibro de Madri, em 2011, quando foi semifinalista. No ano seguinte, o ex-tenista paulista alcançou as oitavas em Indian Wells.

Há 10 anos, no saibro de Roma, Bellucci foi o último do Brasil a alcançar as oitavas em um torneio desse nível.

Sobre o jogo desta terça-feira, João Fonseca revelou como pretende entrar em quadra e buscar a maior vitória da carreira:

- Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz (número 1 do mundo) estão vencendo tudo, então é descansar amanhã para terça voltar à quadra. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer.