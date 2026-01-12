João Fonseca, que, nesta segunda-feira, caiu uma posição no ranking mundial e está em 30º, será cabeça de chave no Australian Open. Apesar de ainda não ter jogado no ano e ter caído seis posições desde o início de 2026, o carioca, de 19 anos, será o 28º favorito no primeiro Grand Slam da temporada, que começa na próxima segunda (noite de domingo, no Brasil).

Resta saber se o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estará recuperado da lesão na lombar, que o fez desistir dos dois primeiros torneios de 2026, os ATP's 250 de Brisbane e Adelaide, ambos na Austrália.

- O João tem a coluna retificada e sofreu uma fratura por estresse há cinco anos, quando ainda era juvenil. Assim, a lombar é a área mais sensível do corpo dele e, por ser um atleta de alto rendimento, requer cuidados constantes. Em breve, o João estará de volta aos torneios, 100% recuperado. A mentalidade da equipe é sempre preservar a saúde do atleta, visando uma carreira de longo prazo.

Caso confirme a participação, será a primeira vez que o jovem tenista carioca é cabeça de chave em um dos quatro Grand Slams. Os outros são Roland Garros, Wimbledon e US Open.

A principal vantagem de ser cabeça de chave, em um desses principais torneios do circuito, é evitar um duelo precoce com outro tenista também com bom ranking. Na situação atual, isso só poderia acontecer a partir da terceira rodada.

Ano passado, a maior vitória de João Fonseca

Em 2025, por exemplo, João Fonseca chegou em Melbourne como o 112º do mundo e precisou jogar o qualifying. Então aos 18 anos, o carioca não só venceu as três partidas do classificatório, como conquistou, na estreia da chave principal, a maior vitória da carreira até aqui, contra o russo Andrey Rublev, então nono do mundo (vídeo abaixo). O brasileiro se tornou o mais jovem a derrotar um top 10 no torneio desde 1973 (início do ranking mundial).