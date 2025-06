Em dezembro do ano passado, a terceira das cinco vitórias de João Fonseca no NextGen Finals, na Arábia Saudita, foi sobre o Jakub Mensik. Pois, nesta quarta-feira, o tcheco, de 19 anos e 17º do mundo, venceu duelo entre os maiores recordistas de aces no ano e derrotou o americano Reilly Opelka (72º), por 7/5 e 6/3, nas oitavas de final da grama do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra.



No duelo desta quarta, Mensik fez 12 aces, contra 10 do adversário. Na próxima rodada, o tcheco, terceiro favorito, aguarda o vencedor do embate entre o australiano James Duckworth e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.



Mensik é o que mais aces fez na temporada: 450, em 32 partidas (na atualização feita no último domingo). O tenista americano vinha logo atrás, com 435, em 28 jogos. A distância para o terceiro dessa lista era grande: o canadense Felix Auger-Aliassime, com 372 aces, em 37 jogos.



O top 10 dos recordistas de aces na temporada está na imagem abaixo:











Em 2025, o jovem tcheco vive o melhor ano da carreira, com destaque para o título do Masters 1000 de Miami, em março, conquistado na final contra ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão Novak Djokovic.

João Fonseca desafia Fritz em Eastbourne



Também nesta quarta-feira, João Fonseca desafia o principal favorito em Eastbourne: o americano Taylor Fritz, quinto do mundo, campeão em 2024, 2022 e 2019.



Na segunda-feira, na estreia, o brasileiro conquistou a primeira vitória em três torneios na grama na carreira: 6/7, 6/0 e 6/3 pra cima do belga Zizou Bergs (50º),



Tanto João Fonseca quanto Fritz venceram um ATP em 2025. O brasileiro, em fevereiro, se tornou o mais jovem do país a conquistar um título desse nível, ao triunfar no saibro de Buenos Aires.





Já Fritz, que soma 21 vitórias em 32 jogos, venceu, há duas semanas, na grama do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Na final, ele derrotou o anfitrião e número 3 do mundo Alexander Zverev, por 6/3 e 7/6. Foi o nono troféu do americano na carreira, o quarto nesse piso.

O potente saque é uma das armas de Fritz. Não por acaso, o californiano está entre os recordistas de aces na temporada: 312, em 32 jogos, na sexta colocação nesse quesito.

