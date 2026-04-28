Após derrotar João Fonseca, Rafael Jodar desafia Jannik Sinner em Madri

Dois dias após derrotar João Fonseca em três sets, Rafael Jodar manteve a ótima fase e alcançou, nesta terça-feira, pela primeira vez, as quartas de final de um Masters 1000. E, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Madri, o anfitirão, de 19 anos e 42 º do mundo, vai desafiar ninguém menos do que o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner.

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➡️ Saiba a importância do Masters 1000 de Madri na carreira de João Fonseca

O tenista da casa, que, na sexta-feira, conquistara a primeira vitória na carreira sobre um top 10, despachando o australiano Alex De Minaur (8º, por 6/3 e 6/1). Nesta terça, o triunfo foi sobre o tcheco Vit Kopriva (66º, por 7/5 e 6/2).

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- É outra oportunidade. Você tem que se recuperar bem, tentar se preparar da melhor forma possível e pensar no amanhã. Vai ser outro jogo difícil - previu o jovem espanhol, sobre o desafio contra o número 1 do mundo.

- Estou super feliz com meu nível hoje e meu nível neste torneio. É sempre especial jogar em casa na frente de muitas pessoas que você conhece e que vêm te apoiar. Estou super feliz por poder jogar outro jogo amanhã - concluiu o algoz de João Fonseca na capital espanhola.

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Salto de mais de 840 posições no ranking

Por ora, o anfitrião vai garantindo um salto de oito colocaçõs no ranking mundial, assumindo o 34º lugar na próxima segunda-feira. Em pouco mais de um ano, Jodar ganhou mais de 840 posições. Isso porque, no início de 2025, o espanhol era apenas o 895º do mundo.

Tal como Jodar, Sinner, que derrotou o britânico Cameron Norrie (23º), por 6/2 e 7/5, busca inédita vaga à semifinal em Madri. Até hoje, o melhor resultado do italiano no torneio foi ter chegado às quartas de final de 2024. Ano passado, o então líder do ranking cumpria suspensão por doping e, por isso, não participou da competição.

O vencedor do embate entre o espanhol e o italiano enfrenta, na semifinal em Madri, o francês Arthur Fils (25º) ou o tcheco Jiri Lehecka (14º).

João Fonseca segue para o Masters 1000 de Roma

No dia 6 de maio começa o próximo desafio de João Fonseca, o Masters 1000 de Roma. Vale lembrar que o brasileiro alcançara as quartas de final de Monte Carlo e do ATP 500 de Munique, antes de perder para Jodar na terceira rodada (e sua estreia) na capital espanhola.

Ano passado, o número 1 do Brasil perdeu na primeira rodada do torneio na capital italiana, sendo superado pelo húngaro Fabian Marozsan.

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