Mesmo após atropelar o britânico Cameron Norrie em sets diretos e estender sua invencibilidade para 20 partidas, Jannik Sinner não poupou críticas à gestão do Masters 1000 de Madri. O número 1 do mundo, que garantiu vaga nas quartas de final nesta terça-feira (28), demonstrou forte descontentamento com o calendário do torneio, que o obrigou a abrir a rodada matinal das 11h após vir de duas sessões consecutivas encerradas na madrugada.

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— Duas partidas à noite é demais, você termina muito tarde mesmo tendo um dia de recuperação. Terminar à 1h30 da manhã e ter que fazer tratamento, é muito tarde. Ainda estamos tentando adaptar o corpo e a mente. Considerando tudo, acho que tive um bom desempenho hoje.

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O tenista revelou que a organização precisou escolher entre ele e seu próximo rival, Rafael Jodar, para ocupar o horário das 16h. Apesar da frustração com sua própria escala, Sinner demonstrou fair play: "Honestamente, é incomum jogar às 11h, não lembro a última vez que fiz isso. Mas acho correto que o Jodar jogue à tarde para evitar que ele também termine o dia muito tarde".

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Duelo inédito à vista

Classificado, Sinner agora se prepara para um desafio que promete parar a Espanha. Ele enfrentará a promessa local, Rafael Jodar, em um confronto inédito que colocará à prova a invencibilidade do italiano em solo espanhol.

Aos 19 anos, Jodar chega às quartas de final carregando estatísticas que assombram o circuito: em seu início de carreira, o jovem espanhol já superou marcas precoces de nomes como o próprio Sinner, Carlos Alcaraz e os integrantes do Big 3 (Federer, Nadal e Djokovic). O duelo não vale apenas uma vaga na semifinal, mas o encontro entre o atual melhor do mundo e a ascensão de Jondar no tênis mundial.

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Rafael Jodar comemora ponto contra João Fonseca no Masters 1000 de Madri. (Foto: Thomas Coex/AFP)

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