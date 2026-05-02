Decisão da arbitragem em Athletico-PR x Grêmio chama atenção: 'Vergonha'

Athletico e Grêmio estão se enfrentando, na noite deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o 0 a 0 persiste no placar, e uma decisão da arbitragem chamou atenção nas redes sociais.

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Aos 30 minutos do primeiro tempo, Lucas Esquivel e Enamorado se enroscaram no gramado da Arena da Baixada. Após revisão do VAR, Sávio Pereira Sampaio expulsou o lateral argentino por dar uma cotovelada no adversário.

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Nas redes sociais, torcedores cobraram que o jogador do Tricolor tamébm fosse expulso. Veja o lance polêmico em Athletico x Grêmio e a repercussão da web:

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Athletico-PR x Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Isaque Carvalho/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Veja polêmica

Onde assistir Athletico x Grêmio

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo streaming Amazon Prime Video. Clique para assistir a Athletico-PR x Grêmio.

O Athletico-PR chega embalado e fazendo da sua casa uma verdadeira fortaleza: o Furacão divide com o Palmeiras o posto de melhor mandante da competição (seis vitórias em Curitiba). Ocupando a 5ª colocação com 22 pontos e vindo de triunfo sobre o Vitória, a equipe comandada por Odair Hellmann quer seguir firme no G-6. O principal trunfo rubro-negro é o colombiano Viveros, atual artilheiro isolado do Brasileirão com 8 gols.

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O Grêmio, por sua vez, tenta engrenar na competição. Após quebrar um jejum de vitórias batendo o Coritiba na última rodada, o Tricolor Gaúcho ocupa a 11ª posição com 16 pontos e busca se afastar de vez da zona de rebaixamento. O clima no time de Luís Castro, no entanto, é de cautela após o empate frustrante no meio de semana pela Sul-Americana, onde o atacante Carlos Vinícius desperdiçou três pênaltis na mesma cobrança. Para o duelo no Paraná, o centroavante cumpre suspensão no Brasileirão e será um dos muitos desfalques da equipe.

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