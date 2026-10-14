Tenista espanhol é advertido por xingar boleiro em Shanghai

No Masters 1000 de Shanghai, o espanhol Rafael Jódar foi advertido pelo árbitro de cadeira por xingar um boleiro durante o intervalo entre games das oitavas de final contra o holandês Botic Van De Zandschulp. O jovem de 20 anos venceu o duelo por 2 sets a 1 e avançou às quartas de final do torneio disputado na China.

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Rafael Jódar, número 13 do ranking mundial e uma das promessas do tênis espanhol, perdeu o primeiro set no tie-break para Van De Zandschulp, mas reagiu na partida e virou o placar com parciais de 6-7 (4/7), 6-4 e 6-2. Durante o segundo set, logo no início do game empatado em 40 a 40 no saque do adversário, o espanhol proferiu um palavrão ao pedir a toalha para o boleiro, dizendo:

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— Me dá a porra da toalha!

O árbitro equatoriano Jimmy Pinoargote advertiu Jódar por conduta antidesportiva, explicando que a linguagem usada não era aceitável e orientando o tenista a pedir a toalha diretamente a ele para que solicitasse ao assistente. O espanhol questionou a punição, alegando que não havia dito nada grave, mas o árbitro respondeu que não poderia repetir o que foi dito, pois sabia do teor da fala.

Os boleiros, posicionados ao redor da quadra, têm a função de recolher as bolas soltas e entregar toalhas aos jogadores nos intervalos entre os pontos. A atitude de Jódar gerou a advertência prevista no regulamento da ATP para condutas antidesportivas.

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A temporada de Jódar tem sido de ascensão rápida: ele começou o ano na 168ª posição do ranking e já conquistou um título ATP 250 em Marrakech, além de ter vencido o brasileiro João Fonseca no Masters 1000 de Madri. Nas quartas de final em Shanghai, o espanhol enfrentará Casper Ruud, que avançou após a desistência de Felix Auger-Aliassime por lesão.

O próximo compromisso de Rafael Jódar no Masters 1000 de Shanghai será contra Casper Ruud nas quartas de final, em data a ser confirmada.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.