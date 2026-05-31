No sexto Grand Slam, João Fonseca já pôs fim a jejum de 22 anos

Ainda faltam duas vitórias para uma inédita (porém cada vez mais provável) final, que parecia muito distante no início do torneio. Mas João Fonseca, aos 19 anos, precisou apenas de seis Grand Slams para quebrar uma escrita de 22 anos do tênis brasileiro masculino.

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O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, debutou neste nível de torneio em 2025, vencendo as quatro estreias de torneios desse nível por 3 sets a 0, com destaque para o triunfo sobre o russo Andrey Rublev (então 9º), no Australian Open. Até a última sexta-feira, quando superou ninguém menos do que o tricampeão sérvio Novak Djokovic, essa era a maior vitória da carreira de João Fonseca. Até a edição atual em Paris, o melhor resultado do número 1 do Brasil em Slams havia sido a terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon, ano passado.

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Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Casper Ruud (Reprodução)

Há pouco mais de quatro meses, em Melbourne, o carioca sofreu seu único revés em seis estreias em Slams, para o americano Eliot Spizzirri.

Único atleta do país a vencer o torneio nas simples, na chave masculina, o tricampeão Guga Kuerten (em 1997, 2000 e 2001) teve, em 2004, seus últimos dois grandes atos. O primeiro deles foi a vitória incontestável sobre ninguém menos do que o suíço Roger Federer na terceira rodada, por triplo 6/4, e a segunda foi ter chegado às quartas de final, quando perdeu para o argentino David Nalbandian. Quatro anos depois, devido a uma lesão no quadril, o ídolo brasileiro encerrou prematuramente a carreira.

Desde então, quem chegou mais longe foi o paulista Thomaz Belluccci, que parou nas oitavas de final do saibro parisiense em 2010. Naquela edição, o brasileiro teve o azar de enfrentar o recordista de títulos em Paris, o espanhol Rafael Nadal, a uma rodada das quartas de final.

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🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Dono do segundo melhor ranking do tênis masculino brasileiro até hoje (21º, atrás apenas de Guga, 1º), Bellucci disputou 10 vezes o Grand Slam do saibro. E somou oito vitórias em 18 jogos.

João Fonseca já tem seis vitórias no torneio

Apenas em sua segunda participação, que tem tudo para se prolongar, João Fonseca já soma seis triunfos. Em 2025, aos 18 anos, o carioca chegou à terceira rodada. Dessa vez, já são quatro triunfos. Por ora.