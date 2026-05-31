João Fonseca projeta duelo das quartas em Roland Garros

Jedá, Arábia Saudita, dezembro de 2024. Então número 145º do mundo, João Fonseca, aos 18 anos, derrotava Jakub Mensik (48º) no único duelo até hoje entre ambos, em uma batalha de cinco tiebreaks (mas em sets curtos). Pois, nesta terça-feira, o brasileiro volta a enfrentar o tcheco, de 20 anos, dessa vez pelas quartas de final de Roland Garros.

continua após a publicidade

No primeiro encontro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já estava garantido na semifinal do torneio, que sagrou-se campeão. Por outro lado, o rival entrou em quadra para cumprir tabela, porque já não tinha mais chances de avançar, uma vez que perdera os dois primeiros jogos.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️João Fonseca acerta boleiro e se desculpa

➡️ No sexto Grand Slam, João Fonseca já pôs fim a jejum de 22 anos

continua após a publicidade

Desde então, ambos se consolidaram no circuito mundial e têm o mesmo número de títulos: 2. A diferença é que o tcheco tem um Masters 1000, conquistado em Miami, na quadra rápida, ano passado, com direito à vitória sobre o hexacampeão sérvio Novak Djokovic. Há quase quatro meses, Mensik também triunfou no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

➡️ João Fonseca e Ruud têm carreiras 'gêmeas'. Entenda

O número 1 da República Tcheca (atual 27º) também leva a vantagem sobre o brasileiro no quesito melhor ranking da carreira: 12º, contra o 24º do carioca.

continua após a publicidade

Gráfico mostra números da carreira do tcheco Jakub Mensik (Reprodução)

Ciente do risco que Mensik, cujo estilo agressivo muito se assemelha com o seu, João Fonseca espera uma batalha na terça-feira:

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

- Foi muito boa a partida que eu tive com ele no Next Gen, eu estava muito confiante também. Era uma partida que não valia relativamente nada para mim, mas foi importante para o meu crescimento. É um jogador que já estava consolidado no top, obviamente em condições muito diferentes. O Mensik é um ótimo sacador, tem uma esquerda muito boa, no saibro ele consegue controlar mais os pontos com a direita, tem mais tempo para jogar. É um jogador muito completo.

Número 30 do mundo, João disse que vai conversar com o técnico, Guilherme Teixeira, para traçar a estratégia para terça-feira:

- Vou ter que ser muito sólido, vou ter que ser agressivo, jogar da minha maneira e ter o meu mental muito bom.

Jakub Mensik celebra a vitória sobre o russo Andrey Rublev em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

João Fonseca celebra consistência

Sobre a vitória contra o norueguês Casper Ruud (16º, ex-top 2), neste domingo, o carioca celebrou sua consistência e mentalidade:

- Ele é um ótimo jogador, poucos pontos fracos, muito rápido. Foi uma batalha sobre quem era mais agressivo. Fico feliz de ter levado o melhor nos pontos importantes da partida. Estou feliz por causa disso.