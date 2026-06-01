Aos 19 anos, João Fonseca alcançou um feito inédito na carreira ao avançar para as quartas de final de Roland Garros, neste domingo (31). A vitória do número 1 do Brasil nas oitavas sobre o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6(10/8), 5/7 e 6/2, repercutiu na imprensa internacional e levou o jornal "Marca", da Espanha, a classificá-lo como "mais uma sensação" do tênis lançada pelo Grand Slam francês.

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— Fonseca continua sua trajetória imparável em Roland Garros, onde seu nome se torna sinônimo de espetáculo. Isso se deve tanto às suas performances em quadra, onde ele produz alguns dos golpes mais espetaculares, quanto à paixão dos fãs, que transformam cada uma de suas partidas em uma celebração. O brasileiro lota estádios e faz jus à expectativa criada em torno dele com seu jogo eletrizante — destacou a publicação.

Jornal espanhol "Marca" destaca João Fonseca como "sensação" do tênis (Foto: Reprodução)

Em Portugal, o portal "Record" enalteceu o perfeccionismo da campanha do futuro 25º do ranking mundial, comparando-a a um "conto de fadas".

— Continua o conto de fadas do brasileiro João Fonseca em Roland Garros. Depois de ter eliminado com estrondo Novak Djokovic na ronda anterior, o canarinho apurou-se este domingo para os quartos de final, ao derrotar o norueguês Casper Ruud, num encontro decidido em quatro sets — informou o jornal português.

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João Fonseca em "grande" fase, destaca o português Record (Foto: Reprodução)

O L'Equipe, da França, destacou a importância da presença de Gustavo Kuerten na Quadra Philippe-Chatrier. Último brasileiro a alcançar as quartas de Roland Garros antes de João, em 2004, Guga acompanhou de perto e se emocionou com a partida do carioca de 19 anos.

— Após se classificar para as quartas de final de Roland Garros com a vitória sobre Casper Ruud, João Fonseca compartilhou sua alegria por ter vencido diante de seu famoso compatriota, Gustavo Kuerten, tricampeão do Grand Slam parisiense (1997, 2000, 2001) — relatou a publicação do país anfitrião do torneio.

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Presença de Guga na vitória de João Fonseca vira manchete no francês L'Equipe (Foto: Reprodução)

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Como foi o jogo entre João Fonseca e Ruud?

Mais uma vez, o saque foi determinante para o brasileiro que, com golpes mais potentes que o rival, ditou o ritmo da partida. Na primeira parcial, Ruud não teve um break sequer. João, por sua vez, pressionou o serviço do rival e venceu por 7/5.

Confiante, João conquistou a quebra logo no segundo game do set seguinte. Mas o ex-número 2 do mundo não se abateu e deu o troco em seguida, fazendo seus primeiros breaks. A disputa foi para o tie-break e o brasileiro, parecendo ser um veterano, saiu de um 5/2, salvou dois set points nesse desempate e fechou em 10/8.

João Fonseca desperdiçou um break no terceiro e outro no quinto games da parcial seguinte, o que custou caro. Ruud diminuiu o placar com a vitória por 7/5, mas o número 1 do Brasil não se abateu com o revés e esbanjou qualidade no quarto set, fechando o jogo com um sonoro 6/2 e fazendo história sob as bênçãos e aplausos do tricampeão Guga, que se emocionou com o match-point.

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