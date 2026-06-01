As últimas partidas duraram 3h55min, 4h53min e 3h26min, mas Fonseca está se recuperando bem.

Ele alcançou a primeira quartas de final de Grand Slam aos 19 anos.

O brasileiro João Fonseca vem de duas grandes vitórias contra Casper Ruud e Novak Djokovic em Roland Garros. Os confrontos contra os respectivos 16º e 4º no ranking representaram um novo patamar para Fonseca, que chegou à sua primeira quartas de final de Grand Slam. Após a última vitória, o tenista de 19 anos comentou que as duas últimas partidas foram diferentes para ele.

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- Contra o Djokovic foi mais mental. Estava duro no começo com as condições: mais quente, Djokovic, jogador que respeito bastante e comecei respeitando bastante.

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O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

O brasileiro revelou que, apesar de também respeitar Casper Ruud, estava mais confiante e agressivo, indo para os golpes e tentando comandar os pontos logo no início. "Foram partidas diferentes, mas joguei um pouco mais sólido [contra Ruud]", acrescentou.

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João Fonseca se sente bem fisicamente

João vem de três partidas intensas, com durações de 3h55min contra Ruud, 4h53min contra Djokovic e 3h26min contra Prizmic. Apesar disso, o jovem afirmou estar bem fisicamente.

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- Fisicamente estou bem, me recuperando bem nos day offs. Claro que cansado, mas tendo boas noites de sono estarei bem para terça-feira.

➡️ João Fonseca projeta duelo das quartas em Roland Garros

Em partida válida para as quartas de final de Roland Garros, Fonseca encara o tcheco Jakub Mensik, 27º no ranking. O duelo já tem horário definido e será o segundo entre os dois tenistas, que se enfrentaram na NextGen Finals no final de 2024.

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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