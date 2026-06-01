Após grande vitória sobre o norueguês Casper Ruud, 16º do ranking, João Fonseca estará na quadra Philippe-Chatrier novamente nesta terça-feira em busca de uma vaga na semifinal de Roland Garros. Contra o tcheco Jakub Mensik, 27º colocado, a partida será novamente em uma sessão noturna, a partir das 15h15 no horário de Brasília (20h15 locais). O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+ Premium (streaming).

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João Fonseca é cumprimentado por Casper Ruud após a vitória em Roland Garros (João Fonseca na partida contra o norueguês Casper Ruud (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

O confronto será o primeiro de Mensik na quadra principal de Roland Garros, enquanto Fonseca terá o terceiro jogo consecutivo na Chatrier (vitórias contra Djokovic e Ruud). O duelo entre Alexander Zverev e Rafael Jodar, que irá definir o outro semifinalista da chave, está previsto para ocorrer 10h30 no horário de Brasília (15h30 locais), também na Philippe-Chatrier.

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João Fonseca e Mensik já se enfrentaram

O duelo em Roland Garros será o segundo encontro dos dois tenistas. Contudo, será o primeiro no saibro e em Grand Slams. Assim como o brasileiro, Mensik é estreante em quartas de final de um Major. O tcheco bateu o russo Andrey Rublev, 13º do ranking, nas oitavas do torneio de Paris.

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Em dezembro de 2024, João Fonseca e Jakub Mensik se enfrentaram na fase de grupos do NextGen Finals, com vitória apertada do brasileiro em cinco sets. Fonseca avançou e foi campeão do campeonato, vencendo o americano LearnerTien, atual 18º colocado, na final.

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